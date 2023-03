Weerbericht: Opnieuw een bewolkte dag met kans op een bui

Zondag is het opnieuw een bewolkte dag met kans op een bui. Later op de dag wordt het vanuit het westen op steeds meer plaatsen droog en kan de zon zich nog even laten zien. De temperatuur loopt op naar 10 tot 14 graden.

In de ochtend kan mist voorkomen. Deze zal in de loop van de ochtend verdwijnen, als laatste in het Waddengebied.

Als de mist is weggetrokken is het bewolkt met kans op (lichte) regen. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen droog en neemt de kans op zon toe. De wind komt uit het westen en is matig van kracht.

's Avonds is het bewolkt met tussendoor heldere perioden. Het blijft droog. De temperatuur daalt in de nacht naar maandag naar 2 tot 4 graden.

