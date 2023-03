Weerbericht: Zacht met in de middag kans op een flinke bui

Zaterdag wordt opnieuw een zachte dag, met temperaturen tussen 13 en 17 graden. In de middag kunnen verspreid over het land wat (pittige) buien ontstaan. Daarbij is ook kans op hagel en onweer. Tussen de buien door kan de zon tevoorschijn komen.

De dag begint met een rustig weerbeeld. De temperaturen lopen al snel op en het is droog. Dat zachte weer kan na het middaguur ineens omslaan.

Vooral in de loop van de middag kunnen verspreid over het land buien ontstaan. Daarbij kan het korte tijd flink regenen en is er kans op hagel en een klap onweer. Tijdens zo'n bui gaat de temperatuur flink omlaag. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en is matig van kracht.

Ook in de avond vallen er nog buien. Vooral aan het begin van de avond kunnen de buien soms fel zijn en is er kans op onweer en hagel. Later in de avond neemt de buiigheid af.

