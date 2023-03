Voetballers hebben volgens onderzoek 50 procent meer kans op dementie

Delen via E-mail

Voetballers hebben 50 procent meer kans om dementie te ontwikkelen dan mensen die niet voetballen. Dat blijkt uit een groot onderzoek onder zesduizend profvoetballers door het Karolinska Instituut in Zweden.

Van ruim zesduizend profvoetballers die tussen 1924 en 2019 minstens één wedstrijd in de Zweedse eredivisie speelden werden de medische gegevens geanalyseerd. Bij 9 procent van deze groep werd een vorm van dementie, bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, gediagnostiseerd.

Bij de controlegroep, die uit meer dan 56.000 niet-voetballers bestaat, werd bij 6 procent van de mensen zo'n ziekte vastgesteld. De kans dat een voetballer dementie krijgt is daarmee 50 procent groter dan de kans dat een niet-voetballer die ziekte krijgt.

Uit het onderzoek blijkt dat keepers dat verhoogde risico niet hebben. Keepers koppen zelden, maar voetballen en trainen in dezelfde omstandigheden als veldspelers. Ook hebben ze een vergelijkbare leefstijl. Daarom is het aannemelijk dat kopballen een verklaring is voor de verhoogde kans. Volgens wetenschappers veroorzaakt het herhaaldelijk koppen van een bal hersenbeschadigingen die kunnen leiden tot dementie.