Weerbericht: Een kalme dag met aangename temperaturen

Vrijdag is het rustig weer. In de ochtend en de avond is er kans op hier en daar wat regen, maar verder blijft het droog en schijnt af en toe de zon.

Na een rustige nacht breekt 's ochtends de op de meeste plaatsen de zon door. Maar in de loop van de ochtend neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog.

Later op de dag is de zon alleen nog in het oosten te zien. Er waait een matige wind. De temperatuur is zacht en varieert van 12 tot plaatselijk 17 graden in het zuidoosten van ons land.

In de avond neemt de bewolking toe en kan er af en toe een bui vallen. Morgen is er meer kans op regen.

