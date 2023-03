Een zonnige dag is voor veel mensen hét signaal om hun helm en racefiets af te stoffen. Geliefd zijn die wielrenners vaak niet op de weg. Ze zijn snel en in groepsverband wekken ze regelmatig irritatie op bij de langzamere weggebruiker. Hoe zorgen we voor een mooie lente samen op de openbare weg?

De groepjes mannen en vrouwen in lycra op zondagmiddag die luid bellend en schreeuwend willen passeren en te snel door de bocht vliegen? Ja, dat is een irritante club wielrenners, zegt Esther van Garderen, algemeen directeur van De Fietsersbond.

"Snelheidsverschil op het fietspad voelt onveilig. Zo hebben we in de steden de irritatie van opgevoerde e-bikes of fatbikes die veel sneller gaan dan gewone fietsers. Dat vinden we vervelend."

De Fietsersbond kreeg ooit een envelop met schenking, vertelt Van Garderen. Behalve een geldbedrag zat er een opdracht in: doe wat aan die wielrenners! "Dat leek ons nogal polariserend, dus de Fietsersbond probeert het onbegrip anders op te lossen tussen weggebruikers."

Niet keihard schreeuwen

Want de senioren, wandelaars met hun hond en fietsrecreanten die op hun gemakje ineens stilstaan op de weg om de routekaart te bekijken, en het peloton snelle fietsers die vaart willen maken, die begrijpen elkaar niet goed. "We organiseren ontmoetingen op zonnige terrasjes om naar elkaar te luisteren."

Heel moeilijk is het namelijk niet, zegt Van Garderen: "Samengevat is het niet meer dan: doe eens lief. Niet keihard blijven bellen en schreeuwen dat je erlangs wil; één keer bellen, vriendelijk vragen of je erlangs mag als dat niet meteen lukt, inhalen en bedanken."

Hoe gedraag je je dan wel? Maak je wielergroep niet groter dan 14 man, zegt Erik Tolhuis van de wielersportbond NTFU, en liefst nog kleiner.

Communiceer rustig in je wielergroep: schreeuwen is niet nodig als de boodschap in de groep wordt doorgegeven. Je kunt hiervoor armgebaren gebruiken.

Als het nodig is; matig je snelheid en gebruik je bel.

Bedank degene die je hebt ingehaald altijd even en meld dat je de laatste bent.

Wil je echt heel hard doorfietsen? Kies een vroeg tijdstip. Om 09.00 zijn er nog weinig recreanten op de weg en kun je lekker doorfietsen.

Kies een ronde waarbij je ook op de rijbaan mag fietsen - De Fietserbond heeft routes samengesteld die je daarop kunt uitkiezen.

Voor de niet-wielrennende weggebruiker: je fietst op de openbare weg en hebt net zoveel recht om daar te zijn als de ander. Ga dus aan de kant, laat je hondenriem niet over het fietspad slingeren en fiets niet onnodig in het midden.

Een gouden fietstip: als je aan de kant wil voor wielrenners ben je geneigd om als buitenste fietser af te remmen. Maar als de binnenste remt en de buitenste naar voren fietst, creëer je sneller en makkelijker ruimte.

Kleine groep die het verpest

Die vaak besproken, gehate groep is slechts een klein clubje dat het verpest voor de rest, denkt wielersportbond NTFU. De bond wil dolgraag van dat slechte imago af en doen z'n uiterste best.

Zo organiseren ze de populaire cursus Wegkapitein voor groepen wielrenners. Ook geven ze de cursus Start2Bike die beginners leert hoe ze hun fiets kunnen gebruiken en hoe ze zich moeten gedragen op de openbare weg.

De NTFU is ook de drijvende kracht achter landelijke campagnes die voor meer begrip moeten zorgen, zoals De Echte Wielrenner.

Wielrenners besproeien met ruitenwisservloeistof

Het wordt drukker op de wegen met alle fietsers, e-fietsers, honden, wielrenners en wandelaars. Dat zorgt voor irritatie, zegt Erik Tolhuis van de NTFU. "Wielrennen is een prachtige hobby die, mede dankzij coronalockdowns, steeds populairder wordt. Je werkt aan je conditie, bent lekker buiten, ziet mooie natuur en onze infrastructuur is fantastisch."

Om geen overlast te veroorzaken, volg je gewoon de sociale normen en communiceer je beleefd. Daar schort het aan beide kanten aan; zegt Tolboom. Dus zowel de groepen snelle fietsers die hard schreeuwen en niet aan de kant gaan, als de recreanten die zich niets aantrekken van wielrenners die willen passeren. Er zijn zelfs automobilisten die de wielrenners besproeien met ruitenwisservloeistof.