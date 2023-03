Weerbericht: Koude maar zonnige verkiezingsdag, 's ochtends kans op sneeuw

Woensdag is een koude, maar zonnige verkiezingsdag. Als je van plan bent in de ochtend te stemmen, kun je mogelijk wat sneeuw of hagel verwachten. Later op de dag is het droog en zonnig. Een sjaal komt wel van pas vandaag, want het blijft koud.

Door een nacht vol regen- en sneeuwbuien kan het in de ochtend plaatselijk glad zijn. De temperatuur schommelde rond het vriespunt. In Limburg is code geel van kracht vanwege gladheid.

Ook in de ochtend blijft het koud en valt er mogelijk natte sneeuw of hagel. Er is ook kans op mist, maar die lost snel op. Het waait nog steeds flink, met aan de noordkust windkracht 5 tot 6.

Vanaf het middaguur breekt de zon door en wordt het geleidelijk overal droog. Het wordt maximaal 8 graden en het blijft waaien.

In de avond koelt het af, maar het blijft wel droog. Als de nacht valt, is er opnieuw kans op regen.

