Antwoord op jullie vragen over de verkiezingen: 'Bekendheid is belangrijk wapen'

Aanstaande woensdag zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet een provincie eigenlijk? En waarom moeten we óók nog voor de waterschappen kiezen? Onze politiek verslaggevers Priscilla Slomp en Edo van der Goot zaten maandag klaar om jullie prangendste vragen te beantwoorden.

Provinciale Staten

laspinaalec: Waar stemmen we eigenlijk voor?



"Je kiest woensdag de leden van de Provinciale Staten. Dat kan je zien als het parlement van de provincie. Uit deze leden wordt het provinciebestuur gevormd. Zij bepalen bijvoorbeeld waar gemeenten nieuwe huizen mogen bouwen of waar een weg wordt verbreed, en ze moeten het stikstofbeleid uitvoeren. "

"De leden van de Provinciale Staten kiezen op hun beurt in mei de leden van de Eerste Kamer. Dus indirect oefen je hier woensdag ook invloed op uit."

"Ook zijn woensdag de waterschapsverkiezingen. Nederland telt 21 waterschappen die bijvoorbeeld moeten zorgen voor bescherming tegen te veel water en genoeg en schoon grondwater. "

Zinoonomiwo: In hoeverre mag de provincie eigen beleid voeren?



"In de wet is geregeld dat ook lagere overheden zoals provincies en gemeenten autonomie hebben op hun eigen grondgebied. De provincie mag dus over een aantal dingen zelf een besluit nemen. Dit heeft vooral te maken met het verdelen van de ruimte. Het gaat dan over de aanleg van nieuwe wegen, bepalen waar er gebouwd mag worden en waar bedrijventerreinen komen."

"Daarnaast moet de provincie ook landelijke wetten uitvoeren. Soms vindt de Rijksoverheid iets zo belangrijk dat ze tegen lagere overheden zeggen wat ze moeten doen. Dit noem je ook wel medebewind. Een provincie kan dit op haar beurt weer tegen een gemeente zeggen."

Eldorado: Waarom komen er vrijwel alleen landelijke politieke kopstukken aan het woord in de talkshows, op de radio en in de media? Een heleboel van de onderwerpen die daar besproken worden hebben namelijk niets te maken met provinciaal bestuur.



"Of het nu landelijke, provinciale of gemeenteraadsverkiezingen zijn, de landelijke kopstukken worden altijd in de media ingezet om het verhaal van hun partij te vertellen. Bekendheid is nu eenmaal een belangrijk wapen."

"Met landelijke lijsttrekkers worden ook de landelijke thema's besproken. Het klopt dat provincies niet over sommige onderwerpen gaan die dan aan bod komen, al zijn de lokale bestuurders wel vaak bij de uitvoering van landelijk beleid betrokken. Stikstof is daar het beste voorbeeld van."

"Daarbij zijn de verhoudingen tussen landelijke partijkopstukken nu eenmaal belangrijk. Hoe functioneren de oppositiepartijen? Wat is de verhouding met de oppositie? Dat laatste is weer belangrijk als er steun voor de kabinetsplannen gevonden moet worden in de Eerste Kamer. Die wordt weer gekozen door de leden van de Provinciale Staten. "

Jonneleijen: BBB lijkt evenveel stemmen te krijgen als de VVD. Wat betekent dit volgens jullie voor de toekomstige politieke koers van ons land?

"Al zolang Mark Rutte premier is, moet er worden gezocht naar meerderheden omdat de coalitie in de Tweede Kamer geen meerderheid heeft in de senaat. Dat zal nu niet anders zijn, want VVD, D66, CDA en de ChristenUnie zullen in de Eerste Kamer nog steeds niet genoeg zetels halen."

"Het lukt ook iedere keer. Begrotingen worden zelden weggestemd. De laatste keer was in 1907. Dat komt doordat er vooraf, buiten de debatten om, afspraken worden gemaakt zodat een meerderheid is veiliggesteld."

"Op het gebied van stikstof wordt het interessant met BBB in de provincies. De partij liet bij monde van partijleider Caroline van der Plas weten dat gedwongen uitkoop niet bespreekbaar is, terwijl het kabinet dat instrument achter de hand wil houden. Sowieso wil BBB meer tijd en minder regels voor stikstof vergeleken met de coalitieplannen. "

Eerste Kamer

Patriciabuskens: De Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamer. Hoe wordt voor die verkiezingen de kieslijst samengesteld?



"Voor de Eerste Kamer is er net als bij de Tweede Kamer een kieslijst met kandidaten per partij. Elke politieke partij die mee wil doen bij de Eerste Kamerverkiezingen moet zich aanmelden bij de Kiesraad met een zelf opgestelde lijst van kandidaten. Vervolgens brengen de gekozen Statenleden van de provincies en de leden van de vier kiescolleges (Bonaire, Sint-Eustatius, Saba en één voor Nederlanders die in het buitenland wonen) hun stem uit op een van deze kandidaten."

rici92gm: Als ik op een provinciale partij stem, is die stem dan voor de Eerste Kamer verloren?



"Nee. Alle Statenleden die gekozen worden, ook die van lokale partijen, stemmen vervolgens voor de Eerste Kamer. Een lid van een lokale partij zal dan een partij kiezen die zijn standpunten het beste vertegenwoordigt."

"Ook bestaat de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF). Dat is een samenwerkingsverband van een aantal regionale partijen die samen een lijst met kandidaten hebben opgesteld voor de Eerste Kamer. Wie weet is jouw lokale partij hierbij aangesloten."

funda1: Kunnen er aparte verkiezingen komen voor de Eerste Kamer? Ik kan nu niet stemmen op de provinciale partij van mijn voorkeur omdat ik daarmee een landelijke partij steun waar ik absoluut geen steun aan wil geven.



"De discussie over het veranderen of afschaffen van de Eerste Kamer wordt al jaren gevoerd. Staatsrechtgeleerden zijn het erover eens dat er iets moet veranderen. De senaat wordt namelijk steeds vaker onderdeel van het politieke debat, terwijl de kerntaak het controleren van de uitvoerbaarheid en de kwaliteit van wetten is. "

"Hoogleraar staatsrecht Wim Voermans opperde onlangs bij NU.nl dat beide Kamers samengevoegd moeten worden, waarbij 75 leden (het aantal nu in de Eerste Kamer) regionaal worden gekozen en 150 leden (het aantal nu in de Tweede Kamer) landelijk. Doe dat tegelijkertijd, zodat er ook meer evenwicht is, zei Voermans."

"De Eerste Kamer afschaffen, geluiden die zo nu en dan ook de kop opsteken, is geen haalbare kaart, zei hoogleraar Bert van den Braak in hetzelfde artikel. We kunnen volgens hem beter kijken welke nuttige rol de senaat wél kan vervullen."

Waterschappen

Xia_Brand: Een aantal zetels in elk waterschap is standaard voor de landbouw. Waarom is dat?



"Elk waterschap heeft inderdaad een aantal geborgde zetels voor vertegenwoordigers van boeren en van natuurterreinen. Het idee achter deze niet verkiesbare zetels is dat deze sectoren veel waterschapsbelasting betalen en kennis hebben van en grote belangen hebben bij het waterbeheer. Daarom moeten ze volgens de wet gegarandeerd wat te zeggen hebben over het beleid."

"Wel laait de discussie hierover regelmatig op in de politiek. Het parlement behandelde vorig jaar nog een initiatiefwet van GroenLinks over het afschaffen van deze geborgde zetels. Uiteindelijk zijn er een paar aanpassingen gedaan. Zo zijn de vaste zetels voor het bedrijfsleven geschrapt."

Danielsprint: Waarom mogen we kiezen voor de waterschappen? We hebben toch ook niets te zeggen over wie het openbaar vervoer uitvoert of de afvalverwerking, de jeugdzorg, Rijkswaterstaat etc. Je zou zeggen dat de belangen voor de waterschappen al in de provinciale stem verwerkt zitten en een extra verkiezing voor één orgaan klinkt heel raar.



"Het korte antwoord: wie betaalt, bepaalt. Iedereen betaalt belasting aan de waterschappen, dus heb je ook wat te zeggen."

"Het eerste waterschap werd in 1255 gevormd. Ze bestaan dus al ruim zeven eeuwen. Er is vaak discussie over of de waterschappen bijvoorbeeld niet op kunnen gaan in de provincies, maar tot op de dag van vandaag bestaan ze nog."