Weerbericht: Regen en code geel in noordwesten vanwege zware windstoten

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Maandag is een regenachtige dag. Het KNMI geeft code geel uit vanwege kans op zware windstoten in het noorden en westen van ons land.

Het KNMI waarschuwt voor stormachtig weer, met aan de kust windkracht 7 tot 8. Daarbij is er kans op windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Code geel blijft de hele dag van kracht, maar in de avond neemt de wind iets af.