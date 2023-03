KNMI waarschuwt voor stormachtig weer, code geel in groot deel van het land

Maandag is een regenachtige dag. Het KNMI geeft code geel uit vanwege de kans op zware windstoten in het noorden en westen van ons land.

Het KNMI waarschuwt voor stormachtig weer met aan de kust windkracht 7 tot 8. Daarbij is er kans op windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Code geel blijft de hele dag van kracht, maar in de avond neemt de wind iets in kracht af.

Verkeer en andere buitenactiviteiten kunnen last krijgen van de wind, waarschuwt het KNMI. Code geel geldt vanaf 9.00 uur op de Waddeneilanden en in Noord-Holland. Om 10.00 uur zijn ook Friesland, Flevoland en Zuid-Holland aan de beurt. In Groningen is de waarschuwing vanaf 12.00 uur van kracht.

Vanwege regen en harde wind zijn de files langer dan gebruikelijk. De ANWB meldt dan ook een drukkere maandagochtendspits, met ruim 700 kilometer file rond 8.00 uur. Er zijn meerdere ongelukken gebeurd, maar het is niet duidelijk of het weer daar een rol in heeft gespeeld.

In de middag breekt hier en daar de zon door. De temperatuur blijft zacht met een maximum van 11 graden aan de westkust. In het zuidoosten van het land kan het plaatselijk zelfs 16 graden worden. Als de avond valt, zal er ook weer regen vallen. Ook is er kans op sneeuw.

Volg dit onderwerp Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen? Blijf met meldingen op de hoogte