André Hazes verklaart Monique Westenberg op Instagram de liefde: 'Voor altijd'

André Hazes (29) verklaart zondag op Instagram de liefde aan Monique Westenberg (45), de moeder van zijn zoontje André jr. Bij een zwart-witfoto waarop de twee elkaar een kus op de mond geven schrijft de zanger dat zijn hart "voor altijd" bij haar ligt en zegt hij "nog langer" van haar te houden. De twee hebben al jarenlang een knipperlichtrelatie.

"Jij hebt mij altijd meer liefde gegeven dan ik verdiende. Je was er in goede, en hebt mij nooit laten vallen in slechte tijden. Je hebt altijd gezien dat er nog goed in mij zat terwijl ik daar zelf aan twijfelde", schrijft André. Dit weekend maakte hij tijdens de concertreeks Holland zingt Hazes zijn comeback op het podium nadat hij kampte met een burn-out en drugsverslaving.

Uit het bericht blijkt dat Monique dit weekend samen met hun zesjarige zoon aanwezig was bij de concertreeks in de Ziggo Dome. "Waar ik het meest dankbaar voor ben dit weekend, is dat ons kleine aapie tegen een vader opkeek die is wie hij nu is. En dat ben ik mede dankzij jouw eindeloze hoop, steun en geloof."

Hazes sluit af met liefdevolle woorden waaruit kan worden opgemaakt dat de twee weer bij elkaar zijn. "Mijn hart ligt voor altijd bij jou. En ik zal nog langer van je houden." Hij eindigt het berichtje met een rood hartje. Eerder dit jaar stelde Hazes tegenover RTL Boulevard dat hij en Monique "een vorm" hadden gevonden "die voor ons heel goed werkt."