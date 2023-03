Voor het eerst wordt een skelet van een T. Rex geveild in Europa

Voor het eerst komt er in Europa een skelet van een Tyrannosaurus rex op een veiling. Dat heeft het Zwitserse veilinghuis Koller bekendgemaakt. De dinosaurus, die ongeveer 67 miljoen jaar geleden leefde, is bijna 4 meter hoog en ruim 11,5 meter lang. Volgens een voorzichtige schatting moet het skelet 6 tot 8 miljoen euro opbrengen. De veiling is 18 april.

Het skelet genaamd Trinity "is een van de spectaculairste nog bestaande T. Rex-skeletten, een goed geconserveerd en schitterend gerestaureerd fossiel", zegt het veilinghuis in Zürich. Het is voor de derde keer ooit dat een T. Rex onder de hamer gaat.

Meer dan de helft van het skelet van Trinity is samengesteld uit botten van drie verschillende T. Rex-exemplaren. Die zijn tussen 2008 en 2013 gevonden in de noordwestelijke staten Montana en Wyoming in de Verenigde Staten.

Tot nu toe zijn wereldwijd slechts 32 volwassen T. Rexen teruggevonden, blijkt uit een studie die in 2021 in het wetenschappelijke tijdschrift Nature werd gepubliceerd. De Tyrannosaurus rex is een van de grootste roofdieren die ooit op aarde heeft geleefd.