Goed nieuws: Coronaregels geschrapt | Achterstand vrouwen sneller weggewerkt

Door het slechte nieuws dat NU.nl vaak domineert, kan het goede nieuws ondersneeuwen. Daarom zetten we positieve en vrolijk stemmende berichten op een rij. Deze week: de coronaregels zijn afgeschaft, betaald ouderschapsverlof werpt zijn vruchten af en goed nieuws voor de palingstand.

Kabinet schrapt de allerlaatste coronaregels

Volgens het OMT heeft corona in ons land een endemische fase bereikt. De ziekte kan nu op dezelfde manier worden behandeld als bijvoorbeeld griep. Daarom worden nu ook de allerlaatste coronamaatregelen volledig geschrapt.

Ook wordt er geen nieuwe vaccinatieronde in het voorjaar georganiseerd en gaan de GGD-teststraten vanaf 17 maart dicht. Mensen met een medisch hoog risico kunnen nog wel een herhaalprik halen en moeten daarvoor doorverwezen worden.

Achterstand van vrouwen wordt komende jaren sneller weggewerkt

De achtergestelde positie van vrouwen ten opzichte van mannen in Nederland verdwijnt de komende jaren sneller dan tot nu toe het geval was. Die voorspelling blijkt uit wereldwijd onderzoek naar ongelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Deze versnelling wordt onder meer bepaald door door het betaalde ouderschapsverlof. Sinds augustus vorig jaar krijgen vaders en moeders in loondienst negen weken lang 70 procent van hun salaris doorbetaald als ze voor hun pasgeboren kind zorgen.

Vaders en moeders kunnen de zorgtaken daardoor eerlijker verdelen en stijgt de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen. Daarmee verbetert ook de economische zelfstandigheid van vrouwen.

Onderschepte glasalen zijn goed voor de Nederlandse palingstand

De 170.000 glasalen die op Schiphol in beslag werden genomen, zijn losgelaten in de natuur. Dat is goed voor de palingstand in Nederland. De douane op Schiphol arresteerde twee mannen met 54 kilo aan glasalen in hun koffers. Het ging om beschermde babypalingen.

Na onderzoek bleek dat de dieren niet ziek waren. Ze zijn uitgezet in de Randmeren bij Harderwijk. Volgens stichting DUPAN is de natuur daar erg gezond en zit er voldoende voedsel in het water.

De dieren zijn dan ook erg welkom. Palingen kwamen altijd in grote hoeveelheden voor in Nederland, maar de laatste tientallen jaren nam het palingbestand sterk af. De vis staat nu op de IUCN Rode Lijst van bedreigde soorten.

Nog meer goed nieuws voor de palingen in Nederland: Stichting DUPAN heeft vrijdag opnieuw palingen uitgezet in de Randmeren. Het gaat om twee miljoen glasalen, die afkomstig zijn uit de Franse Atlantische riviermondingen.

Letland doneert auto's van dronken bestuurders aan Oekraïne

De Letse overheid doneert sinds deze week in beslag genomen auto's van dronken bestuurders aan Oekraïne. De opslagruimtes in Letland puilen namelijk uit met in beslag genomen auto's. De wagens moeten terechtkomen bij het leger en ziekenhuizen in Oekraïne.

Twitter Convoy, de organisaties die de auto's vervoert, heeft al zo'n twaalfhonderd auto's afgeleverd sinds de Russische invasie in Oekraïne ruim een jaar geleden.

Nog meer nieuws om blij van te worden

Er was deze week nog meer goed nieuws. Onder meer deze berichten, met groot of klein nieuws, bezorgden ons op de redactie een glimlach: