Een broedende vogel in je nestkast, vadervogel die af en aan vliegt met beestjes en op een dag piepkleine kuikentjes die hun eerste vlucht maken. En dat allemaal te zien vanachter je keukenraam. Hoe verleid je vogels om deze lente in je vogelhuis te nestelen?

Het is begin maart, dus je bent nog op tijd om een huisje op te hangen en de boel voor te bereiden. De vogels die in huisjes en nestkasten broeden, doen dat als er voldoende insecten en rupsen zijn.

Dat kunnen we over een paar weken op z'n vroegst verwachten, zegt boswachter Mathiska Lont van Natuurmonumenten. Ze werkt in natuurgebied De Wieden en is gespecialiseerd in tuinvogels.

De gouden vogelhuiswet is er volgens Lont eigenlijk niet. Ze maakt de hare nooit schoon en hij staat vol in de zon. Toch broeden er elk jaar vogels.

Denk als een vogel: zou een moeder ergens broeden als ze kilometers verderop eten moet halen voor de jongen?

Mathiska Lont, boswachter

Een betegelde bende

"Maar is je hele tuin één grote, betegelde bende zonder een boom of struik te bekennen, dan komen er echt geen vogels broeden. Eten is het allerbelangrijkst. Denk als een vogel: zou een moeder ergens broeden als ze kilometers verderop eten moet halen voor de jongen?"

Vogels broeden afhankelijk van hoe voedselvoorraad er aan toe is. Duiven zijn alleseters en die zitten nu al op hun eieren, vertelt Lont. Voor kleine tuinvogels, zoals roodborstjes, mezen en mussen, is het wachten op de insecten en rupsen. Een merel eet vooral wormen, en die kan ook nu al gaan broeden.

Wil je graag een mees, mus, roodborst, winterkoninkje of boomklever in je vogelhuis, een merel in je klimop, of een specht in je nestkast? Denk dan aan de volgende zaken.

Eten: voer bij en zorg voor water

Zorg ervoor dat je tuin rommelhoekjes heeft, vol troep en takken. Daar zitten insecten, en daar komen vogels op af.

"Je mag gerust bijvoeren", zegt Lont. "Daar worden ze niet lui van, zoals weleens wordt gedacht. Strooi elke dag een klein beetje voer, zoals kruimels, meelwormen, rozijnen, havervlokken. Niet te veel, want dan wordt het een voedselberg die ratten en muizen aantrekt. Verwijder de oude notenslingers die er nog hangen. Daar kan schimmel in zitten en dat is niet goed voor de jonge vogels. Haal die lege netjes van vetbollen sowieso weg, want daar raken ze in verstrikt."

Vergeet ook vocht niet. Vogels hebben in de zomer water nodig, maar ook als hun waterplekken in de winter bevroren zijn.

Nog een no-go: hang je vogelhuisje niet te dicht bij een voederplek. Dan is vadervogel te druk bezig met zijn territorium afbakenen en vergeet-ie zijn gezin te voeren.

Dekking: kijk uit voor katten en sperwers

De sperwer is dol op jonge vogeltjes, en de huiskat ook. Je beschermt je nestkast door er wat kippengaas omheen te wikkelen. Een klimop is een goede plek voor nestelende vogels. Descherm die met gaas, maar met genoeg ruimte ertussen, zodat bijvoorbeeld de merel er beschutting vindt en er kan broeden.

Als je je nestkasten in de buurt van stekelige struiken, hagen of bomen ophangt, kunnen vogels veilig van en naar het nest vliegen. Zo zijn ze beschermd tegen roofvogels.

Misschien zit er elke nacht een mannetjesvogel lekker uit te rusten in je vogelhuis, en denkt-ie op een dag: hier wil ik een nestje bouwen.

Mathiska Lont, boswachter

Reken op meesjes

Het meeste kans heb je op een kool- of pimpelmees, zegt Lont. Mussen, roodborstjes, winterkoninkjes en vinken kunnen ook in nestkasten gaan broeden. Grotere vogels als spechten en uilen zullen niet snel in een stadstuin broeden, maar wel in het buitengebied.

Een specht kan van een vogelhuisje zijn eigen ideale woning maken door de ingang op het juiste formaat te hakken. Hang verschillende nestkasten op, met verschillende afmetingen. Dan is de kans op vogels groter.

De buren

Een vogel ziet geen tuinafscheiding: ze kunnen dus makkelijk nestelen in de tegeltuin van je buren, terwijl jij van je tuin een voedselrijke plek hebt gemaakt. Als jullie dicht op elkaar wonen, zitten de vogels te dicht in elkaars territorium en zullen ze niet in jouw huisje komen. Ook de katten van de buren helpen niet mee: vogels zullen niet snel gaan broeden op een plek waar een kat rondloopt.

Je vogelhuis

De meeste nestkasten kun je op ongeveer 2 meter hoogte ophangen. Hoe meer voedsel er is, hoe dichter ze op elkaar gaan zitten. Zo'n 15 meter afstand tussen nestkasten voor dezelfde soort vogels is een goede afbakening van hun territorium.