Video Bekijk hoe Verstappen in Bahrein eerste race van seizoen wint

Max Verstappen wint in Bahrein de eerste Grand Prix van het Formule 1-seizoen. De Nederlander is oppermachtig in een verder vermakelijke race en blijft Sergio Pérez (tweede) en Fernando Alonso (derde) ruim voor. Ferrari-coureur Charles Leclerc begint met een uitvalbeurt. Nyck de Vries eindigt buiten de punten als veertiende.

