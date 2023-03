Boeren met meer dan 2.700 tractoren bijeen in Brussel voor stikstofprotest

Duizenden boeren hebben zich vrijdag toeterend in het centrum van Brussel verzameld uit protest tegen het stikstofbeleid. Uit alle hoeken van Vlaanderen zijn meer dan 2.700 tractoren naar de Belgische hoofdstad gekomen, meldt de politie. De organisatoren van het protest telden er naar eigen zeggen zelfs meer dan drieduizend.

Net als in Nederland moet de landbouw in Vlaanderen milieu- en klimaatvriendelijker gaan werken en minder stikstof gaan uitstoten. De boeren vrezen dat nieuwe, strengere mestregels een "sociaal-economisch bloedbad" in de landbouwsector zullen veroorzaken. Ze hopen zich te kunnen laten gelden om dat af te wenden nu de Vlaamse regering nog over de precieze maatregelen onderhandelt.

De boeren komen vrijdag bijeen in het bestuurlijke hart van Brussel, waar zich ook de Vlaamse regering en het parlement bevinden. Ze trokken in hun tractoren met protestborden, rode boerenzakdoek, zwaailicht, loeiende claxons en vlaggen door de stad. Een enkele boer had een galg aan zijn tractor bevestigd en volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws zijn er ook rookbommen gegooid.

De kilometerslange colonnes van tractors liepen wat vertraging op en kwamen later aan dan de bedoeling was. Op enkele plaatsen ontstonden files, maar van grote verkeershinder is vooralsnog geen sprake.