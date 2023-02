Ov-staking in Gelderland, Brabant en Limburg: treinen en bussen vallen uit

Reizigers in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg hebben dinsdag last van een ov-staking. De treinen van Arriva in de Achterhoek, Rivierenland en Limburg rijden dinsdag niet. Ook de meeste bussen van Bravo en Breng, die vervoer in Brabant en Gelderland verzorgen, rijden niet.

Het ov-personeel voert actie voor betere arbeidsvoorwaarden.

Tussen Groningen en Leer en tussen Maastricht en Heerlen rijdt vervangend vervoer. De gevolgen voor de bussen van Arriva worden volgens het bedrijf in de loop van de ochtend duidelijk. Vaak is op de stakingsdag zelf pas duidelijk hoeveel medewerkers precies het werk neerleggen.

Ondanks de staking rijden treinen van Arriva wel op de Vechtdallijnen, in Groningen en in Friesland.

Ook treinen van vervoersmaatschappij Keolis vallen uit door de staking. Op de trajecten Zwolle-Kampen, Zwolle-Enschede, Zutphen-Enschede en Zutphen-Hengelo-Enschede rijden geen treinen, meldt Keolis Nederland op Twitter.

Bravo en Breng excuseren zich op hun websites voor de onduidelijke situatie. "Wij weten helaas pas kort van tevoren welke ritten uitvallen. Plan je reis daarom kort van tevoren of overweeg alternatief vervoer", adviseren de bedrijven.

Meer stakingsdagen op de planning

Het ov-personeel dat werkzaam is in het streekvervoer legt deze week in verschillende regio's drie dagen het werk neer om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Vakbond VVMC roept leden op twee dagen te staken: op donderdag en vrijdag. FNV heeft daar de dinsdag aan toegevoegd.

De stakingen komen boven op de vijftien landelijke stakingsdagen die FNV en CNV eerder hebben aangekondigd, al zijn die voor een andere cao. De vakbonden willen dat de lonen automatisch meestijgen met de inflatie. Dat zou door de sterke prijsstijgingen van de afgelopen maanden een forse verhoging betekenen. Maar werkgevers zeggen dat ze dat niet kunnen betalen.