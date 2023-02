Arriva-treinen in Achterhoek en Limburg rijden dinsdag niet door staking

Delen via E-mail

De treinen van Arriva in de Achterhoek, Rivierenland en Limburg rijden dinsdag niet vanwege een staking. Het treinpersoneel voert actie voor betere arbeidsvoorwaarden.

Tussen Groningen en Leer en tussen Maastricht en Heerlen rijdt vervangend vervoer. De gevolgen voor de bussen van Arriva worden volgens het bedrijf in de loop van de ochtend duidelijk. Vaak is op de stakingsdag zelf pas duidelijk hoeveel medewerkers precies het werk neerleggen.

Ondanks de staking rijden treinen van Arriva wel op de Vechtdallijnen, in Groningen en in Friesland.

Het treinpersoneel dat werkzaam is in het streekvervoer legt deze week in verschillende regio's drie dagen het werk neer om betere arbeidsvoorwaarden af te dwingen. Vakbond VVMC roept leden op twee dagen te staken: op donderdag en vrijdag. FNV heeft daar de dinsdag aan toegevoegd.