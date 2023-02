Zo werd het opgehaalde Giro555-bedrag voor Oekraïne besteed

De teller van de Oekraïne-actie van Giro555 staat na een jaar op 183 miljoen euro. Van dat totaalbedrag was eind november al 87,9 miljoen euro besteed. Daarmee zijn 2.8 miljoen mensen geholpen, maar dat ging nog wel vooral om levensonderhoud, water, voedsel en onderdak.

Miljoenen Oekraïners zijn door de oorlog afhankelijk geworden van humanitaire noodhulp. "De noden zijn ongekend hoog en nog steeds is er een grote behoefte aan hulp", schrijven de organisaties achter Giro555 in het rapport.

Ruim 35 miljoen euro ging naar noodhulp voor levensonderhoud. In het hele land kregen duizenden gezinnen contant geld of vouchers om in ieder geval drie maanden in de basisbehoeften te voorzien.