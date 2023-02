Nederlander aangehouden op vliegveld Lissabon wegens dode man in Amsterdam

Een 25-jarige Nederlander is maandag aangehouden op het vliegveld van Lissabon. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van een 21-jarige man, die zondag dood werd gevonden in zijn huis in Amsterdam. De man is volgens de politie slachtoffer van een 'ernstig geweldsmisdrijf'.

Het lichaam van het slachtoffer werd gevonden in een woning in Amsterdam-Noord. Hij woonde bij zijn ouders.

Volgens getuigen was er eerder op de avond ruzie in de woning. Vrienden van het slachtoffer maakten zich zorgen om hen. Tegen de politie zeiden ze dat 'het gevoel niet goed zat'. Die zorgen bleken terecht. Volgens de politie is de gevonden man slachtoffer van een ernstig geweldsmisdrijf.

De verdachte kon in Lissabon worden opgepakt door een samenwerking tussen de Koninklijke Marechaussee en de Portugese autoriteiten. De politie doet nog onderzoek en roept getuigen op zich te melden. De relatie tussen het slachtoffer en de verdachte wordt onderzocht.

