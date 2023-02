Negentien jaar cel geëist tegen Belarussische oppositieleider in ballingschap

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

In Belarus is maandag negentien jaar cel geëist tegen oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya. Zij claimde de overwinning bij de verkiezingen van 2020, terwijl de huidige president Alexander Lukashenko hetzelfde deed. De aanklagers beschuldigen Tikhanovskaya onder meer van hoogverraad en het leiden van een extremistische organisatie.

Daarnaast zijn celstraffen van twaalf tot negentien jaar geëist tegen vier aanhangers van Tikhanovskaya, die zelf niet aanwezig was bij de rechtszaak. Ze vluchtte na de verkiezingen van 2020 naar Litouwen.

Tikhanovskaya spreekt van een "nepproces". "Dit heeft niets te maken met rechtvaardigheid. Het is persoonlijke wraak tegen mij en iedereen die tegen het regime is", schreef ze op Twitter.

Bij die verkiezingen haalde Tikhanovskaya officieel 10 procent van de stemmen, tegenover 80 procent voor Lukashenko. Die uitslag wordt al sinds 2020 betwist, maar wie dat openlijk doet wordt snel vervolgd in Belarus.

De man van Tikhanovskaya, Sergei Tikhanovsky, zit sinds 2020 in de cel. Hij is veroordeeld tot achttien jaar celstraf. Tikhanovsky werd nog voor de verkiezingen opgepakt omdat hij politieke oppositie voerde tegen het regime. Zijn vrouw werd daarna het gezicht en de leider van de oppositie.

Na de verkiezingsuitslag werden meerdere activisten, journalisten en tegenstanders van Lukashenko vervolgd. Dat leidde tot oproer en hardhandig neergeslagen protesten in Belarus. De demonstraties duurden meerdere maanden.

Lukashenko is al bijna dertig jaar aan de macht in Belarus. Hij heeft een goede relatie met de Russische president Vladimir Poetin. Onder hem is Belarus volgens Tikhanovskaya een vazalstaat van Rusland geworden.