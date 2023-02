Wat wil je weten over de oorlog in Oekraïne? Stel hier al je vragen

Vandaag een jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen, en het einde lijkt nog niet in zicht. Heb jij hier vragen over? Of heb je andere vragen over de huidige situatie in Oekraïne? Defensie-expert Ko Colijn voorziet Nederlanders al bijna vijftig jaar van duiding bij gewapende conflicten. Hij zit vanmiddag klaar om al jouw vragen te beantwoorden.