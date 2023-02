Wat wil jij weten over het onderzoek naar Marco Borsato en Ali B? Stel je vragen hier

Ruim een jaar geleden startte het Openbaar Ministerie een strafrechtelijk onderzoek naar Marco Borsato, Ali B en Jeroen Rietbergen vanwege beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op NUjij kregen we hier veel vragen over. Heb jij een vraag over het strafrechtelijk onderzoek dat nog steeds loopt? Stel hem hier. Hasna Elbaamrani, redacteur van de entertainmentredactie, beantwoordt de beste en meestgestelde vragen.