Woensdag en vrijdag opnieuw stakingen in streekvervoer, begin van nieuwe reeks

Medewerkers in het streekvervoer leggen woensdag en vrijdag het werk neer. Volgens bestuurder Marijn van der Gaag van FNV Streekvervoer is "de grens bereikt".

De werkdruk voor de medewerkers is volgens Van der Gaag te hoog door de onregelmatige roosters en krappe rittijden. "Als er niks verandert, is dat heel slecht voor de toekomst van het openbaar vervoer."

De aankondiging van nieuwe stakingen komt twee weken na een vijfdaagse staking in het streekvervoer. De actiebereidheid was toen volgens de vakbond hoog. Per dag staakte zo'n 80 procent van de werknemers die ingeroosterd waren.