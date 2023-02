Over NU

Heeft NU.nl een politieke kleur? Waarom schrijven jullie zo weinig positief nieuws? En waarom besteden jullie geen aandacht aan onderwerp X of Y? Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman beantwoordt de meestgestelde vragen in een nieuw artikel.

Stel je vraag via dit formulier en wie weet zie je jouw vraag terug in een artikel waarin we de beste en meestgestelde vragen beantwoorden.