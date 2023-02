De markt is nog de enige plek waar je altijd contant kan betalen

Bij bioscopen, apotheken en in de winkelstraat kun je lang niet altijd meer met contant geld betalen. Alleen op de markt word je nooit verplicht om met de pinpas te betalen, blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder benadrukt dat betalen makkelijk moet blijven.

Voor het onderzoek van DNB werden in december 4.300 winkels bezocht om te checken hoe mensen kunnen betalen en of hierover duidelijk gecommuniceerd wordt.

Met name bij bioscopen (22 procent), bibliotheken (16 procent), parkeergelegenheden (16 procent) en apotheken (12 procent) kunnen mensen relatief vaak alleen met pin betalen, met pas of contactloos. Bij winkels is dit gemiddeld bij 4 procent het geval.

Daarnaast zijn er ook nog veel winkeliers in allerlei branches die via een bordje klanten aanmoedigen om elektronisch te betalen. DNB vindt de acceptatiegraad van contant geld in veel branches te laag.

"Om te zorgen dat contant geld goed bruikbaar blijft, is het van belang dat winkeliers contant geld als wettig betaalmiddel blijven accepteren. Betalen moet immers voor iedereen gemakkelijk zijn."

Bij marktkramen wordt contant geld wel altijd geaccepteerd

Marktkramen zijn de enige plek waar het DNB-onderzoek nooit een bordje aantrof waarbij klanten alleen elektronisch konden betalen. Er werden hiervoor 930 marktkramen bezocht.

Ook blijkt dat consumenten in kleine dorpen minder vaak gedwongen worden om elektronisch te betalen. Ook bij winkels buiten stadscentra staan winkeliers nog vaker open voor contant geld.

Brancheverenigingen in de retailsector spraken in 2022 af zich ervoor in te zetten dat contant geld nog wel geaccepteerd wordt in de winkels.

Winkelier moet duidelijk tonen of contant geld wordt geaccepteerd

DNB vindt dat de communicatie over betaalmogelijkheden duidelijker moet. Volgens de toezichthouder wordt geregeld het woord 'pin' getoond, zonder dat helemaal duidelijk is of contant geld ook nog geaccepteerd wordt.