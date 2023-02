Minder praalwagens in de carnavalsoptochten: 'Te duur'

Dit jaar rijden er minder praalwagens mee met de carnavalsoptochten. De materialen voor de wagens, zoals ijzer, polyester en hout, zijn flink duurder geworden. Maar ook de benzineprijs maakt het de carnavalsverenigingen lastig, blijkt uit een rondgang van het ANP.

Bij carnavalsvereniging de Kaketoes in Roermond rijden er tien wagens minder mee dan in het jaar voor de coronacrisis. Volgens Marc Allers, adviseur van de vereniging, komt dit door de gestegen materiaal- en brandstofkosten. Het moet ondanks de gestegen prijzen "wel leuk blijven".

In Over d'n Dam, een verzamelnaam voor vijf dorpen tussen Ravenstein en Oss, doen dit jaar meer groepen lopend mee. Dit vanwege het duurder geworden materiaal en de hoge benzineprijs.

Voorzitter Johan Kuijpers van de carnavalsvereniging in Over d'n Dam laat weten dat er dit jaar 3 tot 4 wagens meerijden, terwijl dit er in 2019 nog 6 à 7 waren.

Ook in Venlo verwachten ze minder wagens. Volgens Leon Heijnen, voorzitter van carnavalsvereniging de Gaaskaetel, zijn de gestegen prijzen op veel manieren voelbaar. "Alles is duurder."

Bij carnavalsvereniging De Beerpiëp in Tegelen, een dorp in de gemeente Venlo, zijn er dit jaar ook minder praalwagens. Maar dat zou vooral te wijten zijn aan minder animo. "Dat komt met name door corona. Veel mensen hebben ontdekt dat het ook wel lekker is om vrij van 'verplichtingen' te zijn en de tijd die ze voorheen in de voorbereidingen staken nu anders te besteden", zegt voorzitter Léon van Deur.