Antwoord op jullie vragen over de aardbeving: 'Aftreden Erdogan ondenkbaar'

Het is nu een week na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. Reddingswerkers halen nog steeds levende mensen onder het puin vandaan en het aantal doden is opgelopen tot 35.000. NU.nl-verslaggever Nick Augusteijn was ter plaatse en zat vanmiddag klaar om al jullie vragen te beantwoorden. Hier lees je de antwoorden op de beste en meestgestelde vragen.

Vraag van Mjpvanweezel: Is er enig idee hoeveel mensen er nog vermist worden?

"Ik kan alleen spreken voor het Turkse aardbevingsgebied. Daar zijn volgens officiële cijfers ongeveer dertien miljoen mensen getroffen door de ramp. Van hen zijn er ruim 31.500 overleden en meer dan 160.000 geëvacueerd. Hoeveel er vermist zijn, is lastig te zeggen. Dat komt doordat reddingsteams zich in eerste instantie geconcentreerd hebben op de plaatsen waar ze daadwerkelijk bij overlevenden konden komen."

"Van andere locaties weten we van deze teams dat er nog mensen onder het puin liggen, maar blijft het onduidelijk hoeveel dat er zijn en wanneer deze lichamen geborgen kunnen worden. Maar op plaatsen waar (nog) niet gewerkt wordt of alleen door vrijwilligers en buurtbewoners, moeten we het doen met de informatie van omwonenden. In Antakya gaven de inwoners aan dat er onder elke puinhoop nog lichamen liggen. Dat doet vrezen voor het uiteindelijke aantal vermisten."

Vraag van Selmatoth: Hoeveel mensen zijn er gered?

"Volgens het bureau voor rampenbestrijding AFAD zijn er een kleine 89.000 mensen gered in de in totaal tien getroffen provincies. Het bureau maakt niet duidelijk of die mensen ook daadwerkelijk onder het puin vandaan gehaald zijn of op een andere manier gered zijn. De Turkse tak van CNN houdt per dag een overzicht bij van de geredde overlevenden."

Vraag van Robine: Wordt er gewoon systematisch gezocht of wordt er gezocht op plekken waar men stemmen hoort?

"Dat wisselt per locatie. Reddingsteams speuren in eerste instantie op locaties waar mogelijk zogeheten confined spaces kunnen zijn, ofwel kleine ruimtes waarin mensen zouden kunnen overleven. De teams luisteren inderdaad ook naar geluiden, maar er worden tevens honden en warmtecamera's ingezet."

"Dat mensen gelokaliseerd kunnen worden, betekent helaas niet automatisch dat ze ook gered kunnen worden. Zeker als niet met zekerheid gezegd kan worden of deze personen nog in leven zijn en/of ze heel lastig te bereiken zijn. Dan moeten reddingsteams soms de vreselijke keuze maken om op andere, meer veelbelovende locaties verder te zoeken, omdat de kans op succes daar groter is."

"Sommige rampplekken krijgen daarom maar kort bezoek van reddingsteams. Die kunnen soms niet anders dan vaststellen dat er inderdaad nog mensen onder het puin liggen. De boodschap aan een familie ter plaatse is dan ook even kort als pijnlijk: gecondoleerd, we kunnen hier niks doen. Ga alstublieft niet zelf graven."

Vraag van H.eissink: Zijn er in Turkije en Syrië nog steeds plekken die ontoegankelijk zijn en zonder hulp zitten? Is er geen luchtbrug die voedsel en hulpmiddelen kan afgooien?

"Dat hangt er een beetje van af wat je hulp noemt. Zo kwamen we afgelopen donderdag in Antakya op plekken waar nog geen 'echt' reddingsteam geweest was, maar waar wel vrijwilligers volop bezig waren met puinruimen. Gezien de grootte van het getroffen gebied is het (helaas) waarschijnlijk dat de meer afgelegen dorpen nog op hulp van professionele reddingsteams of op ondersteuning van machines wachten."

"De situatie van Syrië is vele malen slechter. Volgens verslaggevers ter plaatse komt er wel hulp via de grensovergang Bab Al Salama. Die hulp is vooralsnog afkomstig vanuit Turkije. Ook de grensovergang Al Hamam zou open zijn. Het zou Italië zondag als eerste EU-land zijn gelukt om Syrië hulp in te krijgen, zij het via Libanon en met enige vertraging."

Vraag van Sedrakamavi: Hoe zit het met de mensen die de ramp wel hebben overleefd maar alles kwijt zijn geraakt? Wat voor hulp wordt hun aangeboden?

"Dat is allereerst noodopvang. Dat gebeurt in tenten of containerwoningen in het gebied zelf of in geselecteerde hotels buiten het aardbevingsgebied. Zondag verkondigde De Turkse president Recep Tayyip Erdogan dat de universiteiten online les moeten geven, om zo de studentenhuizen te kunnen gebruiken voor huisvesting."

"Daarnaast is voor de getroffenen vanuit het hele land ingezameld. In de eerste fase was dat vooral kleding. Toen de precieze behoefte in beeld kwam, volgden al snel ladingen met andere goederen vanuit de uithoeken van Turkije. Vanuit de staat kwam al snel een bedrag van 10.000 lira per persoon (495 euro) vrij voor de onmiddellijke behoeftes."

0:35 Afspelen knop Duizenden WK-containers uit Qatar worden verscheept naar Turkije

Vraag van Lambertverhoeven: Ik vraag me nog steeds af hoe groot het aardbevingsgebied nu precies is. Ik hoorde en las inmiddels 'net zo groot als Engeland', 'drie keer Nederland' en 'half Turkije'. Maar dat zijn wel hele grote verschillen.

"Het aardbevingsgebied is zo groot als Hongarije. Dat is de eenvoudigste manier om het te onthouden."

Vraag van Teowulff: Hoe ernstig is deze aardbeving vergeleken met andere aardbevingen deze eeuw, bijvoorbeeld die op Sumatra in 2004?

"Daar durf ik geen uitspraak over te doen. Die beving in Indonesie telt vooralsnog (fors) meer slachtoffers dan die in Turkije en Syrië. Ploegleider Martin Evers van het Nederlandse Urban Search and Rescue Team (USAR), die ik op het basiskamp in Antakya sprak, heeft wel ervaringen in andere rampgebieden. Hij trok op basis van de verwoesting de vergelijking met de aardbeving in Pakistan van 2005, waarbij ongeveer 70.000 mensen omkwamen, of de beving in Haïti in 2010, toen tot wel 220.000 inwoners het leven lieten."

Vraag van Icng2021: Wat heeft de Turkse regering naar aanleiding van de aardbevingen in 1999 gedaan? En zijn de maatregelen ook nageleefd op alle niveaus?

"De relevante wetten voor de bouwsector zijn sindsdien ruim 160 keer aangepast. Soms ten goede, maar soms ook met desastreuze gevolgen. Denk aan de amnestieregeling voor ondeugdelijke gebouwen, waarover later meer. Daarom liet een expert vorige week aan NU.nl weten dat het land per saldo niks is opgeschoten."

"Dat kwam inderdaad door onder andere slechte naleving van de regels, corruptie en vriendjespolitiek. Uiteraard zijn heus wel stadsvernieuwingsprojecten uitgevoerd, waaronder in Istanboel. En alle gebouwen die door het staatsbouwagentschap TOKI zijn neergezet, staan ook nog allemaal overeind in het aardbevingsgebied."

"Het kan dus wel, maar op te veel plaatsen is te weinig gedaan. In 1999 is ook een aardbevingsbelasting ingevoerd, om zo een fonds aan te leggen voor verbeteringen. Daar zijn miljarden mee opgehaald, maar het geld is onder meer gebruikt voor nieuwe snelwegen."

2:36 Afspelen knop Waarom het niet lukt om aardbevingen te voorspellen

Vraag van Reistnl: Er is sinds de aardbeving veel kritiek op aannemers die de regelgeving in Turkije niet hebben nageleefd. Hoe groot is de kans dat hiervoor op politiek niveau mensen ter verantwoording worden geroepen, aangezien niet alleen de uitvoerders, maar zeker ook de opdrachtgevers en controleurs ernstig tekort zijn geschoten?

"Vooralsnog blijven de eindverantwoordelijken buiten schot, namelijk die op politiek niveau. Daar werd besloten om gebouwen waarvan men wist dat ze niet veilig waren en die eigenlijk aangepakt of gesloopt hadden moeten worden, alsnog goed te keuren voor bewoning."

"Op sociale media gaan dan ook volop oude video's van Erdogan rond, die tijdens verkiezingstoespraken en bijeenkomsten in Kahramanmaras, Gaziantep en Hatay vol lof spreekt over dat besluit en hoe goed het voor de mensen is. Nu moeten we helaas constateren dat dat besluit juist in die provincies catastrofale gevolgen heeft gehad. Of er een afrekening komt met de beleidsmakers, moeten de verkiezingen uitwijzen. Die staan vooralsnog met potlood voor 14 mei op de kalender."

Vraag van Lamerspt: Treedt Erdogan af nu zijn regering zo gefaald heeft bij het toezicht houden op de bouwvoorschriften?

"Ondenkbaar. Juist in deze tijden is het volgens Erdogan van belang om met z'n allen de staat en de natie te steunen. De politieke cultuur binnen zijn partij AKP is er bovendien een van alles binnenskamers houden. Het aantal ministers dat de afgelopen twintig jaar is opgestapt na een schandaal of rel, is op één hand te tellen."

"Er lijkt voor Erdogan ook geen reden te zijn om op te stappen. In gesprekken die hij had met burgers, die toevallig op camera zijn gekomen, zegt de president dat een aardbeving het lot is. Met andere woorden: daar doe je niets tegen."

"Toevalligerwijs gingen de regeringsgezinde media direct na het verschijnen van de beelden aan de slag met een verhaal waarin wetenschappers inderdaad lijken te bevestigen dat er tegen een aardbeving van dergelijke kracht niks opgewassen is. Diezelfde wetenschappers lieten vervolgens op Twitter weten dan hun woorden verdraaid waren."