Wat wil je weten over de aardbeving in Turkije en Syrië? Stel hier al je vragen

Het is nu een week na de zware aardbevingen in Turkije en Syrië. Reddingswerkers halen nog steeds levende mensen onder het puin vandaan en het aantal doden is opgelopen tot 35.000. NU.nl-verslaggever Nick Augusteijn was ter plaatse. Vanmiddag zit hij klaar om al jullie vragen te beantwoorden.