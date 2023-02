De impact van de aardbeving in Turkije in drie grafieken

Turkije en Syrië kregen deze week te maken met twee uitzonderlijk zware aardbevingen. Ruim 24.000 mensen kwamen om het leven en tienduizenden anderen raakten gewond. Ruim zesduizend gebouwen werden verwoest. De cijfers achter de beving vertellen een duidelijk verhaal: de landen kregen te maken met uitzonderlijk zwaar natuurgeweld.

Allereerst de kracht van de eerste beving. Die trof de landen in de nacht van zondag op maandag met een kracht van 7.8. De laatste keer dat dit überhaupt gebeurde in Turkije was in 1939. Toen kwamen zeventienduizend mensen om het leven.

Maar Turkije wordt vaker opgeschrikt door zware bevingen. Dat komt doordat het land op drie aardplaatverbindingen ligt. Geen enkel deel van het land lijkt veilig. Maar in dit deel van het land waren zulke zware bevingen sinds 1900 niet meer gevoeld.

Alle aardbevingen in Turkije met een magnitude boven de 5.5 sinds 1900.

Ook het aantal doden in Turkije en Syrië is zorgwekkend. Het dodental loopt al hard op, maar neemt de komende dagen vermoedelijk alleen nog maar toe. De eerste 72 uur na de ramp zijn namelijk voorbij, en die periode is cruciaal voor gewonden onder het puin. Zij hebben vaak snel hulp nodig. Als die uitblijft, kunnen zij alsnog komen te overlijden. Het huidige dodental maakt de aardbeving al de op een na dodelijkste in Turkije: in 1939 vielen er 32.700 doden bij Erzincan.

Voor een positieve noot kan worden gekeken naar de liefdadigheid. Wereldwijd wordt er volop gedoneerd voor Turkije en Syrië. Ook Nederlanders zamelden al miljoenen in. Woensdag vindt er een nationale Giro555-actiedag plaats. Dan wordt duidelijk of de grootste opbrengst tot nu toe - 208 miljoen euro voor de slachtoffers van de tsunami in Zuidoost-Azië in 2004 - overtroffen wordt. De lopende actie voor de oorlog in Oekraïne is met bijna 178 miljoen euro een goede tweede.