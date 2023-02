Vanaf half mei mag je niet meer blowen in de oude binnenstad van Amsterdam

Vanaf half mei is het verboden om in de oude binnenstad van Amsterdam op straat te blowen. De regel, die vorig jaar al is aangekondigd, moet de overlast van drugsgebruik door met name toeristen verminderen.

Het stadsbestuur gaat ook onderzoeken of een afhaalverbod voor softdrugs ingesteld kan worden. Dat afhaalverbod zou dan van donderdag tot en met zondag gaan gelden van 16.00 uur tot 1.00 uur. "Als de overlast niet voldoende afneemt met het blowverbod, zal er ook worden gekeken naar de mogelijkheden om blowen op terrassen bij coffeeshops in het gebied te verbieden", zegt de gemeente.

De maatregelen zijn onderdeel van het vorig jaar aangekondigde pakket dat de drukte en overlast in het Wallengebied moet tegengaan. De politie en boa's gaan het blowverbod handhaven, schrijft Het Parool. Verder worden per 1 april de sluitingstijden voor de horeca en prostitutie ingeperkt. En half mei scherpt de gemeente het alcoholverkoopverbod aan.

Voor horecazaken geldt dan een aangepaste sluitingstijd van 2.00 uur, in plaats van 3.00 of 4.00 uur. Ook mogen vanaf 1.00 uur geen nieuwe bezoekers meer naar binnen. "Omdat dit niet werkt als de terrassen nog open zijn, wil het college daarnaast dat de terrassen in de zomermaanden om 1.00 uur sluiten." Dat gebeurt nu nog om 2.00 uur. Voor raamprostitutie worden de sluitingstijden 3.00 uur, in plaats van 6.00 uur.

"Bewoners van de oude binnenstad hebben structureel en buitensporig veel last van de drukte en overlast door massatoerisme en middelenmisbruik in de openbare ruimte", zegt de gemeente Amsterdam. Bovendien zouden toeristen straatdealers aantrekken, die weer voor criminaliteit en onveiligheid zorgen.