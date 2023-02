Minister en leraren kritisch op Amsterdams plan met onbevoegde leerkrachten

Onderwijsminister Dennis Wiersma en Amsterdamse leraren zien geen heil in onderwijsplannen van Amsterdamse scholen. In de hoofdstad komen vanwege het aanhoudende personeelstekort waarschijnlijk steeds meer onbevoegde leraren structureel voor de klas te staan.

Deze vrijdag organiseert de Algemene Onderwijsbond (Aob) een demonstratie tegen de plannen van de Amsterdamse scholen.

Het BBO, de vereniging van Amsterdamse schoolbesturen in het primair onderwijs, attendeerde ouders gisteren op een nieuwe vorm van onderwijs. Volgens de organisatie wordt het klassieke beeld van één leraar per basisschoolklas langzaamaan onhaalbaar in de hoofdstad.

In plaats daarvan moeten leerlingen er voortaan rekening mee houden dat zij van meerdere onderwijzers les krijgen. Deze lesgevers hoeven niet per se bevoegde leerkrachten te zijn. Zo kan het gaan om "wisselende professionals", zoals kunstenaars, accountants en musici.

Er is wel een bevoegde leerkracht aanwezig om de les te coördineren. Het doel van het systeem is om de werkdruk van de leraren te verlagen.

Wie zijn de andere zogenoemde onbevoegde docenten? Dat zijn mensen die nog niet klaar zijn met hun opleiding of niet opgeleid zijn om in hun eentje voor de klas te staan. Deze onbevoegde docenten worden in grote steden steeds vaker uit noodzaak ingezet.

Minister heeft liever 'een vaste leraar, één gezicht' voor de klas

Minister Wiersma was in een uitzending van Goedemorgen Nederland kritisch op de plannen. Volgens bewindsman moet het lesgeven door onbevoegden "niet de norm worden". Zo is het systeem volgens Wiersma slecht voor de ontwikkeling van kinderen. "Ik heb echt de overtuiging dat een vaste leraar, één gezicht, je helpt om dat leren beter te doen en ook een vertrouwensband op te bouwen."

Scholen in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag en Almere kregen in 2020 nog toestemming van Den Haag om onder voorwaarden onbevoegden voor de klas te zetten. Het was bedoeld als een tijdelijke noodmaatregel vanwege het grote lerarentekort. Soms mag een bibliothecaris bijvoorbeeld een leraar ondersteunen met leesonderwijs. Maar Amsterdamse schoolbestuurders willen dit beleid de komende vijf à tien jaar doorzetten.

Wiersma begrijpt dat scholen creatieve oplossingen proberen te vinden. Hij moedigt ook aan dat scholen onderling afspraken blijven maken om gaten op te vullen. Maar dan moet dat wel gebeuren in samenspraak met ouders, leraren en leerlingen, vindt hij.

Ook kritiek onder leraren

De AOb organiseert vrijdag een betoging tegen de plannen. "Ik begrijp niet dat mensen dit durven voor te stellen", zegt AOb-bestuurder Thijs Roovers in een verklaring. "Als we een tekort aan chirurgen, piloten of tandartsen hebben, gaan we dat dan ook opvangen met mensen uit de kunst en de financiële wereld?"

Volgens de Algemene Onderwijsbond blijft de hoofdzaak dat er meer nieuwe leraren nodig zijn. Het onderwijs zou daarom aantrekkelijker gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld door starters te helpen aan een vaste baan en een woning.