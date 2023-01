Antwoorden van de NUjij-redactie: 'Totale objectiviteit is in mijn ogen onmogelijk'

In hoeverre zijn moderatoren objectief? En waarom zetten jullie de reactiemogelijkheid bij controversiële onderwerpen nog open? Je leest hier de antwoorden van Jeroen Welling, redactiecoördinator van de NUjij-redactie, op jullie beste en meestgestelde vragen. Een overzicht van de vorige vragensessies vind je hier

Johannes: Hoe kan het dat kwetsende, beledigende en soms zelfs discriminerende reacties door de moderatie komen?

"Goede vraag, deze wordt ons vaak gesteld. We krijgen per dag tussen de 25.000 en 35.000 reacties. Je zult hopelijk begrijpen dat we dat met alleen menselijke moderatoren niet gaan redden. Daarom maken we gebruik van een AI die we Maura noemen (Machine voor Automatisch Reacties Afhandelen). Die keurt een gedeelte van de reacties en doet dat op basis van wat het team van menselijke moderatoren doet."

"Er zijn alleen bepaalde dingen die een AI moeilijk vindt om te herkennen (om de trollen geen ideeën te geven, ga ik hier niet verder op in, sorry). De AI wordt continu opnieuw getraind door naar de acties van de menselijke moderatoren te kijken. Dat leidt er doorgaans toe dat nieuwe vormen van ontoelaatbaar gedrag in onze reacties geen heel lang leven beschoren zijn."

"Daarnaast komt het zo heel af en toe ook voor dat een menselijke moderator een foutje maakt - hoewel dat een stuk minder gebeurt nadat we in december een nieuwe versie van ons moderatiesysteem hebben ingevoerd. Voor de fijnproevers: we hebben nu een moderatiegeschiedenis, waardoor je gemakkelijk een foutje kunt rechtzetten."

"Verder blijft het zo dat het onmogelijk is om élke reactie met een mens te keuren voordat die erop staat. Dus als je nog eens iets ziet wat je niet door de beugel vindt kunnen: rapporteer het, dan ziet een mens het altijd!"

Tim: Als een reactie wordt uitgelicht, betekent dit dat jullie als redactie deze mening delen?

"Nee. Uitgelichte reacties zijn een weergave van de discussie die in de reacties plaatsvindt. We selecteren ze met de hand en proberen daarbij op te letten dat er een balans tussen de zijden in de discussie te zien is. Dat is niet altijd makkelijk of zelfs mogelijk, maar wel altijd het streven."

Prager: Is het mogelijk om van een gemodereerde reactie een reden terug te krijgen en hiertegen bezwaar te maken? Niet met als doel om de reactie alsnog te plaatsen, maar wel om het beoordelen van de moderators te verbeteren. En als leerpunt voor mijzelf.

"Heel sec: ja, in principe zou dit te ontwikkelen moeten zijn. Het grote probleem is dat onze AI een deel van de reacties keurt. Die heeft niet meer reden dan 'op basis van hoe reacties die hierop lijken in het verleden gekeurd zijn, keur ik deze af'. Daar word je niet veel wijzer van."

"Voor de menselijke moderatoren is het nu al ontzettend aanpoten om de stroom reacties die we voor onze kiezen krijgen zo goed mogelijk te modereren. Als we bij elke reactie een reden moeten geven, is dat dusdanig veel meer werk dat dat niet te doen is."

"Ik wil daar graag aan toevoegen dat we dit wél heel graag zouden willen. Mocht je er een geweldige technische oplossing voor in gedachten hebben, mail me op jeroen.welling@NU.nl."

Bernard: Waarom zetten jullie de reactiemogelijkheid überhaupt nog open bij controversiële onderwerpen? Denk hierbij aan artikelen over asielzoekers, arbeidsmigranten en veroordelingen.

"Omdat er ook heel erg veel nuttige en goede reacties binnenkomen van gebruikers die een goede discussie willen voeren. Dat willen wij graag faciliteren. Daarnaast vinden we het erg waardevol om te weten wat er leeft onder onze gebruikers en met welke vragen zij nog zitten. Misschien wel juist bij dit soort onderwerpen."

"Dat gezegd hebbende houden we natuurlijk wel goed in de gaten of het nog oplevert wat we willen. Je zult gemerkt hebben dat we de reacties ook dichtdoen als het ons meer werk bezorgt dan dat het ons oplevert. Of als er in het geval van veroordelingen of ongelukken alleen maar op de stoel van de rechter gezeten of gespeculeerd wordt."

Timara: Waarom kan een gebruiker geen eigen gebruikersnaam aanmaken?

"We zijn pakweg anderhalf jaar bezig geweest met de overgang naar een nieuwe versie van ons moderatiesysteem. Dit was een functie die we er nog graag in hadden gehad, maar die de hele boel weer een paar maanden vertraagd zou hebben. Daarom hebben we ervoor gekozen om zonder live te gaan."

"Op een gegeven moment in de toekomst zal het weer mogelijk zijn, maar ik durf niet te zeggen wanneer. Als je in de tussentijd een andere gebruikersnaam wil, kun je ons mailen op NUjij@NU.nl en dan regelen we dat voor je."

Bora Bora: De grens tussen een scherpe onderbouwde reactie en belediging of discriminatie is soms discutabel. Hoe gaan jullie daarmee om? En waar ligt de grens met het doorlaten van rechtse en linkse meningen?

"Rechtse en linkse meningen en alle andere meningen zijn helemaal prima. Wel stellen we aan hele grote, boude beweringen ook hogere eisen wat betreft onderbouwing. Als jij wil claimen dat de zon binnen vijf jaar opbrandt, mag je daar ook een flinke onderbouwing voor leveren."

"Het grensgebied tussen scherpe reacties, beledigingen en discriminatie is voor de menselijke moderatoren om te beoordelen. We organiseren zeer regelmatig sessies waarbij we met alle moderatoren tegelijk om tafel gaan en discutabele comments modereren en bespreken. Daarmee krijgen we alle neuzen ongeveer dezelfde kant op en zorgen we ervoor dat voor jullie duidelijk is wanneer iets wel en niet toegelaten wordt. Ik ben me ervan bewust dat dit op dit moment nog niet altijd perfect gaat, maar daar werken we dus hard aan!"

Fan: Word je reactie sneller direct goedgekeurd wanneer je veel reacties post die door NU.nl worden gewaardeerd?

"Je reactie wordt niet sneller of minder snel goedgekeurd als heel veel van je voorgaande reacties zijn goed- of afgekeurd. We beoordelen elke reactie op haar eigen eigenschappen (tenzij je heel vaak dezelfde reactie probeert te plaatsen). Bij bans of schorsingen kijken we weleens naar wat reageerders eerder gedaan hebben en hoe dat door ons beoordeeld is."

JMV: In hoeverre is de moderator objectief in het beoordelen van wat wel en niet geplaatst wordt?

"Totale objectiviteit is in mijn ogen onmogelijk. We geven al onze moderatoren wél alle handvatten om op basis van de huisregels reacties te beoordelen en op die manier de eigen bril zoveel mogelijk af te zetten."

"Reacties op politieke voorkeur modereren is streng verboden. Maar als ik naar mijn mensen kijk, durf ik mijn hand ervoor in het vuur te steken dat dat ook bij niemand op zou komen."

Richard: Het valt me op dat in mijn geval alle reacties die ik plaats (tijdelijk) worden tegengehouden voor moderatie. Ik heb in ieder geval sinds de nieuwe software nooit gezien dat mijn reactie meteen verscheen. Is dat bij iedereen zo?

"Als je het over de melding 'Je reactie is toegevoegd en zal eerst bekeken worden door een moderator' hebt: dat is inderdaad bij iedereen zo. Of je reactie komt in onze menselijke moderatierij, of je reactie wordt door onze AI-moderator beoordeeld. Dus ja, in alle gevallen wordt je reactie eerst beoordeeld voordat die erop komt."

