Archeologen vinden mogelijk oudste mummie ooit in Egypte

Egypte heeft donderdag tientallen nieuwe archeologische vondsten onthuld. Daarbij is een mummie van 4.300 jaar oud. De opgravingen werden gedaan in een dodenstad voor farao's net buiten de hoofdstad Caïro.

Egypte's meest vooraanstaande archeoloog en directeur van de opgraving, Zahi Hawass, onthulde persoonlijk de nieuwe ontdekkingen. De vondst werd gedaan in een recentelijk blootgelegde groep van graven in de buurt van de trappiramide in Sakkara, nabij Caïro.