Onderzoek: Mensen begrijpen gebarentaal van apen door gezamenlijke voorouder

Mensen begrijpen gebaren die chimpansees en bonobo's maken om te communiceren. Dat kan volgens onderzoekers betekenen dat de laatste gedeelde voorouder van mensen en apen een soortgelijke gebarentaal gebruikte.

Stukjes van een blad afkauwen is flirten en een mondgebaar betekent "ik wil voedsel". En met een lang krabgebaar laten apen zien waar ze gekrabd willen worden. Deze en andere gebaren werden geraden door deelnemers aan onderzoek van de Universiteit van St. Andrews in Schotland.

Het goed interpreteren van gebaren kan volgens de onderzoekers betekenen dat de laatste voorouder die we deelden met chimpansees vergelijkbare gebaren gebruikte. Volgens hen kan dit een "beginpunt" voor onze taal zijn.

Het was al bekend dat alle grote apen ongeveer 95 procent overlap hebben in de gebaren die ze gebruiken om te communiceren. Wetenschappers vermoeden dat dit een eigenschap was van de laatste gedeelde voorouder uit de evolutie.