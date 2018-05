Tienduizenden herdenken moord op Rabin

Onder de aanwezigen was onder anderen oud-president Bill Clinton van de Verenigde Staten en de Israëlische vice-premier Shimon Peres. De herdenking begon met het uitzenden op een groot scherm van de toespraak die Rabin tien jaar geleden op dezelfde plaats had afgestoken een uur voordat hij werd doodgeschoten.

Jigal Amir schoot op 4 november 1995 Rabin dood op wat toen nog het Plein van de Koningen heette, maar nu het Rabin-plein heet. De radicale nationalistische jood heeft nooit spijt betuigd over zijn daad. President Katsav, een vriend van Rabin, heeft bezworen hem nooit gratie te verlenen.

Warme woorden

Oud-president Clinton had voorafgaande aan de plechtigheid van zaterdagavond tijdens een banket met Katsav ook al warme woorden over voor zijn vriend. "Het is al een ongelooflijke tien jaar geleden sinds die duistere dag toen we Yitzak Rabin verloren en wat ik geloof dat onze beste kans voor vrede was. Er is geen week voorbij gegaan dat ik niet aan hem heb gedacht", aldus Clinton. "Ik mis hem constant."

Maandag moeten de herdenkingsplechtigheden hun hoogtepunt bereiken. Dan is het volgens de Hebreeuwse kalender exact tien jaar geleden dat Rabin werd vermoord aan het eind van een vredesdemonstratie. Tal van hoogwaardigheidsbekleders zullen maandag acte de présence geven bij de herdenking.