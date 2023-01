Aantal autodiefstallen stijgt voor het eerst in negen jaar, Toyota het populairst

Autodieven sloegen veel vaker toe in 2022. Afgelopen jaar werden 5.973 auto's als gestolen opgegeven, 11 procent meer dan een jaar eerder. Opvallend is dat Toyota voor het eerst sinds jaren het meest gestolen automerk is.

Van alle gestolen auto's wordt ongeveer 45 procent teruggevonden, blijkt uit de nieuwste cijfers van het Landelijk Informatie- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). "In coronatijd gingen criminelen wat anders doen, maar nu is het business as usual", verklaart André Bouwman van het LIV de stijging van het aantal autodiefstallen.

Jarenlang was de Volkswagen Golf de meest gestolen auto, maar in 2022 werden met 465 stuks de meeste auto's van het model Toyota Rav 4 gestolen.

Na de Rav 4 en de Golf zijn de Volkswagen Polo, Toyota Auris en Fiat 500 het meest gestolen. Bij de Toyota Auris wordt de auto vooral vaak gestolen voor onderdelen, meldt het LIV. De auto werd vaak teruggevonden zonder katalysator. "Autodieven weten dat daar een hele goede katalysator onder zit, met daarin waardevolle edelmetalen."

Dief gaat minder vaak voor Duits automerk

Ook Toyota als merk is in trek bij de autodief. Met 1.036 gestolen auto's wordt Volkswagen ook daar van de troon gestoten. "Het is een simpele kwestie van vraag en aanbod", zegt Bouwman. "Bij dieven zijn auto's van Volkswagen, Mercedes en BMW wat minder populair geworden, terwijl er juist meer Aziatische modellen worden gestolen."

Volgens het LIV zijn auto's van drie tot vijf jaar oud nog steeds het gewildst, maar blijken ook auto's van twintig jaar en ouder sinds kort in opkomst in de diefstalcijfers (+18 procent). "Als het om mooie modellen gaat, zoals een Porsche 911, dan zijn die veel geld waard en makkelijk verhandelbaar. En die oude modellen zijn soms minder goed uitgerust met alarmsystemen", laat Bouwman weten.

Het aantal gestolen auto's is nog wel kleiner dan voor de coronacrisis. Zo werden in 2019 ruim zevenduizend auto's gestolen.

