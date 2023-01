Cameraploeg PowNed belaagd bij demonstratie bruinkooldorp Lützerath

Delen via E-mail

Bij het protest in het Duitse 'bruinkooldorp' Lützerath is zaterdag een cameraploeg van omroep PowNed belaagd door een groep activisten. Dat bevestigt omroepvoorzitter Dominique Weesie na eerdere berichtgeving van de NOS. Omroep Powned doet aangifte.

De cameraman van PowNed heeft last van zijn hand en de camera is beschadigd, maar verder zijn de cameraman en verslaggever ongedeerd gebleven. "Ze zijn daar om verslag te doen en doen ook maar hun werk. Dat geldt ook voor de andere collega's. Het gaat nergens over," zei omroepvoorzitter Weesie tegen de NOS.