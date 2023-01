Beste NUjij-reacties Lezers over schurft: 'Deed mijn leven als single geen goed'

1. Hoge gasprijs leidt tot verkoop van tienduizend extra houtkachels

Veel lezers proberen te besparen op hun energierekening. Op ons reactieplatform NUjij ontstond daardoor een discussie over houtkachels. Zo vindt Peter_Peerenboom het mede door de stankoverlast een absolute no-go, terwijl gebruiker BO_BA de geur juist heerlijk vindt.

Ook stelden jullie de vraag of veel mensen tegenwoordig voor een houtkachel kiezen. Daar gaven we antwoord op in een nieuw artikel, waarin blijkt dat de hoge gasprijs leidt tot de verkoop van tienduizend extra houtkachels.

NUjij'ers discussieerden hierover. Zo heeft Richard_Bergs al jaren een houtkachel:



"Wij hebben al tientallen jaren een houtkachel. Normaal werd deze 's avonds aangestoken maar nu al 's middags. Dit heeft ons heel wat kuub aan gas bespaard in het verleden en nu zeker. Gas hebben we enkel nodig om te douchen. Bij ons in de straat stoken meerdere huishoudens de kachel, dus is er ook geen gezeur over overlast."





"Ik begrijp echt niet dat dit soort manieren van verwarmen nog niet verboden zijn. Er zijn meer dan genoeg milieuvriendelijke opties met een soortgelijk prijskaartje voor het verwarmen van een ruimte.



Daarnaast is het ook niet gezond voor de gezondheid. Als iemand stookt dan ruik je dat in een hele straat. Oftewel de gehele straat ondervindt er flinke nadelige gezondheidsimplicaties van."

2. Wat is schurft en wat doe je ertegen? 'Iedereen kan het krijgen'

Schurft is enorm in opmars in Nederland, zeker onder studenten. Dit riep bij veel lezers vragen op. Zo vroeg Arbeider10 zich af of schurft zich ook via de stoffen bekleding van stoelen in het openbaar vervoer verspreidt.

Wij beantwoordden jullie vragen in een nieuw artikel, waarin Geert Westerhuis van het RIVM deze lezer geruststelt. De kans om schurft op te lopen in het openbaar vervoer of op een bank in een restaurant is volgens hem verwaarloosbaar.

Op NUjij deelde RMH123 eerder haar ervaring met schurft:



"Ik vind het altijd vervelend als er lacherig over schurft wordt gedaan en het vooroordeel over 'vieze studenten' wordt bekrachtigd. Ik had vorig jaar een date waarbij ik een half uur hand in hand heb gelopen. Daarna heb ik 5 maanden lang deze ellende gehad. Resistentie tegen de crèmes, de huid gaat helemaal kapot van alle chemicaliën, nare bijwerkingen van de pillen en helemaal niks werd vergoed. Uiteindelijk ruim 300 euro kwijt en dan heb ik het nog niet eens over de gekmakende jeuk, de schaamte/stigmatisering en de slapeloze nachten gehad."



"Het is echt vreselijk. Punt is ook dat je er heel weinig tegen kan doen; als je een soa wil voorkomen doe je een condoom om. Dat werkt hier niet. Bovendien kun je schurft al 6 weken hebben voordat je überhaupt symptomen krijgt, dus in die tijd kun je heel wat mensen besmetten. Ik hoop dat hier wat meer bewustwording voor komt. Het heeft mijn leven als single in elk geval geen goed gedaan; ik durf niemand meer dichtbij te laten komen."

3. Online shoppen of naar de winkel? Praat mee over inkopen doen

Deze week hebben meer dan achttienduizend mensen hun baan bij de Amerikaanse webgigant Amazon verloren. Onder dit artikel discussieerden jullie over het wel of niet doen van online aankopen.

Zo liet lezer perer_5314f054 weten dat de tijd van online inkopen doen voorbij is. Gebruiker Hi_roko stemde daarmee in en geeft aan liever naar de winkel te gaan voor een product. We wilden graag meer weten over jullie ervaringen en lieten jullie daarom meepraten in onze NUjij-rubriek 'Praat mee over'.

Lezer Katana laat weten de voorkeur te geven aan fysiek shoppen:



"Waarschijnlijk ben ik ouderwets (50+) want ik hecht nog veel waarde aan het "zien en voelen" van producten.



Qua kleding en schoenen koop ik eigenlijk alles nog "ouderwets" in de winkel. Ik wil de kwaliteit kunnen "voelen", de kleur goed kunnen zien en ook kunnen passen om de juiste maat te kopen.



Ook elektronica koop ik nog in de winkel omdat ik, door het product in het echie te zien, dan beter kan inschatten of het naar mijn verwachting of smaak is. En er staan vaak meerdere items on display waardoor het onderling vergelijken net iets makkelijker is.



Vaak gaat het ook om de belevenis en het gevoel bij het "shoppen". Ik merk bijvoorbeeld dat ik een beter of meer voldaan "gevoel" heb wanneer ik na het shoppen met diverse tassen thuiskom dan dat ik alleen maar de voordeur open doe om een pakje aan te pakken.



Uiteraard is dit voor iedereen anders want gebrek aan tijd of budget spelen uiteraard ook een rol."





"Ik ga voor online. Ik heb een grote hekel aan shoppen. Tussen rekken zoeken of ik iets zie. Geslof langs al die winkels. Vreselijk. Alles online met de juiste zoektermen. Afleveren op een afleverpunt. En daar ophalen. Ideaal. Alleen voor etenswaren, meubels, TVs en toiletartikelen bezoek ik een winkel."

