Driftkoning en YouTube-sensatie Ken Block (55) overleden

Rallycoureur Ken Block is maandag bij een ongeval met een sneeuwscooter om het leven gekomen, zo heeft zijn team bekendgemaakt. De 55-jarige Amerikaan was vooral bekend van zijn YouTube-filmpjes, waarin hij met rallywagens drifte en obstakels ontweek, ook wel Gymkhana of rallycross genoemd.

Het ongeval gebeurde in de Amerikaanse staat Utah. Volgens lokale autoriteiten nam Block een steile afdaling met de sneeuwscooter. Deze sloeg door nog onduidelijke oorzaak over de kop en kwam boven op de coureur terecht. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Block maakte in 2005 zijn debuut in de rallysport in de Verenigde Staten. In verschillende raceklassen scoorde hij overwinningen. In het World Rally Championship van de FIA kon hij geen potten breken.

Bekender was hij vanwege zijn stunts op de Gymkhanabanen. Video's daarvan bereikte op YouTube een miljoenenpubliek. Daarnaast was hij een van de oprichters van het schoenen- en kledingmerk DC Shoes.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen