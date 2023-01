Politie moest vannacht 'te vaak' hulpverleners beschermen, agenten gewond

De politie moest met Oudjaarsnacht te vaak in actie komen om hulpverleners te ondersteunen, concludeert korpschef Henk van Essen. Zo moesten agenten brandweerlieden tijdens het blussen beschermen. Meerdere agenten zijn tijdens hun werk gehinderd en belaagd. Maar volgens het Veiligheidsberaad waren er wel minder incidenten dan in het verleden weleens is voorgekomen. Massale ongeregeldheden bleven uit.

Met de jaarwisseling zijn tientallen aanhoudingen verricht, vooral in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.

Bij meerdere incidenten in Den Haag raakten meer dan tien politiemensen gewond. Een aantal van hen moest naar het ziekenhuis voor een medische behandeling.

En in Helmond moesten politiemedewerkers naar het ziekenhuis, nadat ze waren belaagd met knalvuurwerk. Een van hen liep daarbij gehoorschade op. Enkele verdachten zijn aangehouden.

Ook in onder meer Utrecht, Geleen en Breda werden de politie en brandweer met zwaar vuurwerk bestookt.

Volgens Van Essen staat de veiligheid van burgers en hulpverleners altijd voorop. "Maar het is onverteerbaar dat collega's zijn gehinderd en belaagd, terwijl zij anderen proberen te beschermen." Volgens de korpschef zijn door onder meer het snelle ingrijpen van de ME vannacht grote ordeverstoringen voorkomen.

De ME beschermt de brandweer tijdens de jaarwisseling in Den Haag. Foto: ANP

'Elk jaar lopen collega's blijvende gehoorschade en ander letsel op'

De korpschef kijkt terug op een intensieve avond en nacht en vindt dat er volgend jaar iets moet veranderen. "De vuurwerktraditie is er één geworden waarbij elk jaar collega's blijvende gehoorschade en ander letsel oplopen. Ik maak me daar kwaad over. We moeten als samenleving nadenken over betere manieren om het nieuwe jaar in te luiden."

Volgens Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad en burgemeester van Nijmegen, heeft die verandering tijd nodig. "Als we echt iets willen veranderen in de manier waarop we Oud en Nieuw vieren, dan zal dat langzaam gaan. Ik zie het als een groeiproces", zegt hij.

De 25 burgemeesters die ook voorzitter van een veiligheidsregio zijn, pleiten voor een landelijk vuurwerkbeleid. Dan zijn de regels voor iedereen duidelijk. "Dan kunnen we ook gaan nadenken over feestelijke manieren om het nieuwe jaar in te luiden die wellicht beter passen", denkt Bruls.

De voorzitters van politiebonden NPB en ANPV vinden dat de overheid de regie moet nemen en een landelijk vuurwerkverbod instellen tijdens de jaarwisseling in plaats van dat plaatselijk over te laten aan de burgemeesters.. In twaalf Nederlandse gemeentes was een algeheel vuurwerkverbod van kracht, maar dat werd volgens de bonden nauwelijks nageleefd en is wat hen betreft zonder landelijke regels amper te handhaven.

Minder incidenten

Volgens het Veiligheidsberaad waren er vannacht wel minder incidenten dan in het verleden weleens is voorgekomen. De burgemeesters zeggen dat de brandweer en GGD's ongeveer evenveel werk hadden als tijdens de afgelopen twee jaarwisselingen, toen er allerlei beperkingen en een landelijk vuurwerkverbod golden.

Bruls constateert dat er vannacht veel vuurwerk is afgestoken. Ook in de twaalf gemeenten waar een vuurwerkverbod gold.

