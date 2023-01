Lezers over het nieuws uit 2022: 'Niets is vanzelfsprekend'

Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen en wekelijks dragen jullie bij aan actuele stellingen, nieuwe artikelen en interessante vragen. Deze week vroegen we jullie in onze NUjij-rubriek 'Praat mee over' welk nieuws uit 2022 jullie het meest bijgebleven is. De beste reacties zetten we hier op een rij.