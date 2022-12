Lezers over pinnen of contant betalen: 'Cash maakt mij zuiniger'

1. Kans op schadevergoeding na excuses voor slavernij is bijna nul

Premier Mark Rutte heeft maandag namens de regering excuses aangeboden voor het handelen van de Nederlandse Staat in het slavernijverleden. Veel lezers vroegen zich op ons reactieplatform af of Nederland nu de deur heeft opengezet voor mensen die een schadevergoeding willen. Zo vreest gebruiker Q_N dat mensen hier rechten aan gaan ontlenen. Ook een andere lezer denkt dat "dit soort zaken een vrijbrief zijn om voor iedere gebeurtenis schadevergoedingen te eisen". Wij beantwoordden jullie vraag in een nieuw artikel, waarin experts aan NU.nl vertellen dat die kans praktisch nul is.

NUjij'ers discussieerden hierover. Zo zegt Henk_Pietersen_bcfefa:



"Ik lees veel angst over wat de Nederlandse overheid zou kunnen gaan doen. Ik lees opmerkingen dat er alleen een 'juiste' rechter nodig is om schadevergoeding af te dwingen. Ik lees over angst dat het onderzoek zoals aangehaald in het artikel niet klopt. Er zouden toch mogelijkheden zijn voor een schadevergoeding denkt men. Ik lees ook vaak opmerkingen betreffende de fouten van andere landen. Kortom er wordt, naar mijn mening, vrij veel aan de haren bijgesleept om vooral de verontwaardiging (en angst) woorden te geven."



"Ik heb de indruk dat veel reacties een gevolg van het niet accepteren dat er terechte excuses gemaakt zijn namens de Staat der Nederlanden. En het artikel is vrij duidelijk: kans op schadevergoeding is nihil. Niet nul, dat klopt. Maar gezien de ervaringen in andere landen, zoals VS en Frankrijk, tonen aan dat de kans nihil is. En onder de Surinaamse/Antilliaanse groeperingen zitten schreeuwers. Net zoals in Nederlandse politieke partijen en verschillende internetfora."

2. Aantal mensen met griep flink gestegen: nu officieel een epidemie in Nederland

Misschien heb je het om je heen al gemerkt: er zijn de laatste weken steeds meer mensen met griep. De afgelopen dagen nam het aantal griepmeldingen vanuit ziekenhuizen, laboratoria en huisartsen flink toe. Het RIVM spreekt nu van een officiële griepepidemie.

NUjij'ers gingen over deze griepepidemie in gesprek. Zo heeft gebruiker Jex_Phoenix voor het eerst de griepprik gehaald:



"Dit jaar voor het eerst in mijn leven de griepprik gehaald. In de supermarkt hoor je heel wat mensen hoesten en het er moeilijk mee hebben. Vroeger zou ik daar geen probleem mee hebben, wetende dat ik dan waarschijnlijk de volgende dag me ook grieperig zou voelen."



"Echter, nu er ook een milde variant van het coronavirus rondgaat voel ik me er toch wel prettiger bij dat ik enigszins beschermd ben ertegen. Het kan zomaar gebeuren dat je beide virussen oppakt en dan lijkt me dat niet een heel prettige ervaring. Het is een fijn idee dat ik nu tussen al die grieperige mensen kan lopen zonder me zorgen te hoeven maken dat ik wellicht een week plat op bed lig of erger."



"Griep hoeft geen groot gezondheidsprobleem te zijn als je het overkomt, maar naarmate je ouder wordt is het toch minder makkelijk er snel volledig van te herstellen. Het is alleen jammer dat er nog altijd mensen zijn die weinig rekening houden met anderen als ze staan te hoesten. Wat dat betreft is er weinig veranderd na drie jaar pandemie!"





3. We hebben dit jaar al vijf miljard keer gepind

Consumenten hebben dit jaar in Nederland al vijf miljard keer met pin afgerekend. Dat meldde Betaalvereniging Nederland in december. NUjij'ers begonnen door dit nieuws een discussie over pinnen en contant betalen. Zo betaalt Loet_d234c384 het liefst contant en pint lezer Oud_nieuw alles. We lieten jullie daarom de volgende dag meepraten over dit onderwerp in onze NUjij-rubriek Praat mee over.

Zo pinde Bianca1 eerst alles, maar betaalt ze nu liever contant:



"In Coronatijd heb ik alles gepind, deels omdat het moest, deels omdat ik dat veiliger vond. Nu weer cash. Je hebt toch beter een indruk van wat je uitgeeft en hoeveel je nog uit kunt geven. Doe elke maandag geld in mijn portemonnee. En wat blijkt maar weer eens? Cash maakt mij zuiniger. Alles wat op zondag over is, gaat in een potje. Daar heb ik inmiddels alweer sinterklaascadeautjes van kunnen kopen. Win win dus. Bovendien ben je zo anoniemer. Dat vind ik prettiger."





"Ik doe vrijwilligerswerk op een dagbesteding voor mensen met een beperking, de verdwijning van contant geld op veel plaatsen is voor hun een groot probleem."



"De cliënten die er mee om kunnen gaan, krijgen immers zakgeld om per week producten van te kopen zodat ze keuzes kunnen maken."



"(Rook ik deze week wat minder sigaretjes om het biertje of de snackbar te kunnen betalen in het weekend is voor velen bijvoorbeeld een belangrijke keuze)."



"De meeste cliënten begrijpen een plastic pasje niet en de centjes die je over hebt zijn niet echt tastbaar, wat voor hun zeer ingewikkeld en moeilijk te begrijpen is."



"Wij hebben vorig jaar een proef gedaan in samenwerking met de bewindvoerders met pinpassen omdat in de snackbar en lokale supermarkt alleen nog maar gepind kan worden."



"Dus de verdwijning van contant geld neemt dus voor een grote groep mensen een stukje zelfstandigheid weg wat voor hun juist zo belangrijk is om de eigen regie te behouden."



"Ik vind deze ontwikkeling dus zeer jammer."

