Antwoord op jullie vragen over Oekraïne: 'Nog zeker een jaar oorlog'

De oorlog in Oekraïne duurt voort. Rusland en Oekraïne voeren hevige gevechten om de stad Bakhmut en de Verenigde Staten kondigden een nieuw wapenpakket aan tijdens het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Donderdagochtend konden jullie vragen stellen over de oorlog en defensie-expert Ko Colijn zat klaar om ze te beantwoorden. Lees zijn antwoorden in dit artikel.

Pholties: Gaat of moet de NAVO militair ingrijpen in Belarus als president Alexander Lukashenko troepen naar Oekraïne stuurt?

"Ik vermoed dat Lukashenko zelf geen troepen naar Oekraïne gaat sturen. Hij laat Belarus hoogstens als uitvalsbasis voor de Russen gebruiken. Het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW) zegt zelfs dat te betwijfelen."

"Lukashenko ging in zijn 'dankwoord' aan de Russische president Vladimir Poetin zelfs niet verder dan hem toe te zeggen dat twee (door Russen bediende) luchtverdedigingsraketten 'gereed' zouden zijn. En dat de manoeuvres in Belarus er alleen maar waren om Oekraïne bezig te houden in het noorden."

"Ook uit eerdere uitlatingen van Lukashenko valt op te maken dat hij er liever buiten blijft. Hij moet ook een beetje achteromkijken: zijn eigen bevolking, en zeker de oppositie, is tegen oorlog en voelt niets voor bemoeienis. Daar kan Poetin natuurlijk lak aan hebben. De allerjongste berichten draaien de zaak zelfs om: Belarus zou Russische rekruten gaan opleiden, zo ongetraind zijn die blijkbaar."

H.Claassen: Poetin heeft zich heel vaak schuldig gemaakt aan oorlogsmidaden in deze oorlog. Is er een tribunaal waarvoor zelfs hij moet buigen?

"Nee, dat is er nog niet, maar er is wat voorbereiding her en der. Oekraïne wil de term 'staatsterrorisme' hanteren, maar de Amerikaanse president Joe Biden wil Poetin niet brandmerken. Dat kan ook een van de inzetten zijn tijdens eventuele vredesonderhandelingen, want dan kun je Poetin een soort vrije aftocht schenken."

Chrisvantijen: In de Eerste Wereldoorlog dacht men dat de oorlog van korte duur zou zijn. De Engelse soldaten zongen in juni 1914 "We will be home for Christmas". Nu denken velen ook dat de oorlog relatief kort zal duren, maar wat is de kans dat dit nog vele jaren gaat duren?

"Oekraïne heeft zich na Zelensky's bezoek aan Biden verzekerd van 'as long as it takes'-steun, in ieder geval voor een jaar. Het lukt Poetin nooit om binnen een jaar iets op de grond te veranderen. Nog zeker een jaar oorlog dus. Dat verwacht ik ook wel. Maar als zich ineens een onderhandelingskans voordoet, zal men die niet laten glippen."

Taco.Heuts: Ik hoor vrij weinig over de luchtoorlog. Ik hoor veel over de rol van drones en kruisraketten, maar vrij weinig over gevechtsvliegtuigen en bommenwerpers. Speelt dit wapentuig nog wel een grote rol in deze oorlog?

"In het begin van de oorlog was de verbazing aan westerse kant groot: vliegtuigen gaven de Russische grondtroepen geen air cover. Ze kregen een doelopdracht en dat was het dan. Er was een zogenoemd coördinatiedeficit: een totaal gebrek aan samenwerking. Ook nu worden de meeste luchtacties nog niet vanaf het front, maar vanaf Russisch grondgebied georganiseerd."

"De kruisraketten zijn bijna op, de Russen hebben naar schatting hoogstens 30 procent van hun voorraad over. De Russen moeten ze in Iran bijkopen, maar Iran vraagt er militaire hulp voor en die is schaars. Iraanse raketten zijn toegezegd, maar niet geleverd."

"Drones wel, maar het Oekraïense 'neerschietpercentage' is gestegen naar zo'n 90 procent. Een oude generatie kruisraketten op voorraad is er niet. Dat is een van de redenen dat Poetin recent heeft gezegd zelf maar betere te gaan maken, wat het ook mag kosten."

Fred: Wat is de reëelste afloop van dit conflict? Is er een afloop mogelijk waarbij Poetin nog leeft en Rusland zich terugtrekt uit Oekraïne? Is er een afloop mogelijk waarbij Oekraïne zich overgeeft en waarbij het Westen dat laat gebeuren?

"Er schijnt in het overleg tussen Biden en Zelensky over drie opties gesproken te zijn. De eerste optie is terugtrekking uit geheel Oekraïne, inclusief de Krim dus. De tweede optie is een terugtrekking tot de grenzen zoals die op 24 februari waren, toen de invasie begon. De derde optie is een Russisch vertrek uit het Donetsbekken, maar niet uit de Krim."

"Volgens 'bronnen' is alleen de eerste optie voor Zelensky bespreekbaar. Het was voor Zelensky dus een minpunt van het bezoek aan Washington dat Biden voorzichtig op de andere twee scenario's leek te hinten, toen hij in het vragenmoment na de toespraken zei dat de VS achter Oekraïne stond en de Russen niet 'geheel Oekraïne' zouden gunnen. 'Dus wel een stukje Oekraïne?', is dan je vraag als je Zelensky bent."

Willem.marjorie: Door de oorlog is Oekraïne volledig in een ander daglicht komen te staan voor ons in Europa. Nu er zoveel is vernietigd en mensen zijn verplaatst, verwacht u dat het land ook echt ten goede is veranderd om mee te kunnen doen met Europa? Of was u al van mening dat het wel meeviel met de corruptie e.d. in Oekraïne?

"Eigenlijk niet, corruptie is een (endemische) ziekte. Oekraïne zal ongeveer zoals Turkije, Polen en Hongarije zijn: een luis in de pels. Maar dit is altijd beter dan in de Russische invloedssfeer. Ook met de eigen, langdurige tekortkomingen van Oekraïne."

Lezer: Rusland heeft vaak gedreigd met een kernwapen, maar van de andere landen hoor je hierbij alleen dat ze terug gaan vuren. Kan de NAVO niet een keer dreigen om volledig mee te gaan vechten als Rusland zich niet terugtrekt? Zou dat Poetin niet afschrikken, aangezien hij niet snel zal winnen van de NAVO, of zou hij zulke dreigementen niet al te serieus nemen?

"Poetin heeft gisteren nog gedreigd met het 'klaarmaken' van zijn intercontinentale raket Sarmat. Het lijkt me heel onverstandig om op dat vlak de concurrentie met de VS aan te gaan. Ik zie dit als bluf."

"Iets anders is het gedreig met zogenoemde kleine (tactische of substrategische) atoomwapens. Dat vind ik ook bijna ondenkbaar, maar zou nog voorstelbaar zijn. Waarschijnlijk niet als reactie op escalatie met de Patriot-luchtdoelraket (die Oekraïne krijgt van de VS), waar veel mensen nu bang voor zijn."

Mgm.knol: Wat heeft Oekraïne nodig om terrein terug te winnen? Meer of zwaarder materiaal, of slimme tactieken?

"Oekraïne wil meer dan 'terugwinnen', Zelensky wil namelijk ook in Rusland kunnen toeslaan. Dus Oekraïne wil vooral langeafstandsraketten. Dat krijgt het vooralsnog niet van de VS. Maar de recente aanslag met omgebouwde oudere drones op Russisch grondgebied bewijst dat Oekraïne het af en toe ook wel zelf kan, dat toeslaan."

"Als drukmiddel aan een onderhandelingstafel (mocht het ooit zover komen) telt die autonome capaciteit wel mee natuurlijk. Ook de Krim lijkt me 'nuttig' aan de onderhandelingstafel - vooral de mogelijkheid om de Russische marinehaven Sebastopol te beschieten, met welk wapen dan ook. Vanaf zee of vanuit (de regio) Kherson."

Lukas.drinkt.thee: Hoe lukt het de Russische overheid om de Russische burger zo te indoctrineren dat ze allemaal denken dat Oekraïne een land is vol nazi's, en dat het uitroeien daarvan hun goddelijke taak is? Russen zijn ook niet achterlijk. Het land heeft universiteiten, een ruimtevaartprogramma, vele eeuwen cultuur. En toch lijken ze er massaal in te trappen. Waarom?

"Ik heb eigenlijk maar één antwoord, dat je vermoedelijk zelf ook al had: repressie. Hier in Nederland ga je bijvoorbeeld niet achter de tralies als je de term 'oorlog' bezigt."

Andreneels: Bij Izium in het noorden konden de Oekraïense strijdkrachten in september de Russen op de vlucht jagen. Zijn de krachtsverhoudingen zo anders in Bakhmut, dat Oekraïne daar al maandenlang in de verdediging wordt gedrongen? Kan het leger dat Izium bevrijdde niet met een omtrekkende beweging de verdedigers in Bakhmut ontzetten?

"De Russen verliezen weliswaar veel ongetrainde soldaten, maar ze hebben daar loopgraven, meer ondersteunende vliegtuigen en meer soldaten. Die worden niet in hun slaap verrast. En bij Kharkiv en Izium was een groot deel (twee van de drie verdedigingslinies) van de Russische troepen (in chaos) verhuisd naar het zuiden, waar men een Oekraïens offensief verwachtte."

Martijnvangorp: In zekere zin doet de NAVO al mee met de oorlog door Oekraïne bijna onbeperkt te voorzien van wapens. Op welk moment zal Rusland deze indirecte inmenging gaan zien als oorlogsverklaring van de NAVO?

Niemand kent de zogenoemde 'rode lijnen' van Poetin. Nu zou de Patriot weer zo'n mogelijke rode lijn zijn, maar van leveranties van onschuldige helmen tot die Patriot: er is nooit iets belangrijks op gevolgd. Het is dus een kwestie van aftasten."

"De ultieme rode lijn is (blijkbaar) dat NAVO-grondtroepen de Russen zouden tegenkomen. De ultieme, ultieme rode lijn is het inzetten van atoomwapens, maar ik zou niet raar opkijken als over beide rode lijnen achter de schermen afspraken zijn gemaakt door de VS en Rusland ('Niet doen!'). Dat zul je over twintig jaar wel in The New York Times lezen."

Jonneleijen: Zou het een reëele uitkomst zijn bij vredesonderhandelingen dat Rusland delen van het bezet gebied behoudt?

"Dat is een reëele uitkomst. Het 'gebruik' (huur) van bijvoorbeeld de marinebasis in Sebastopol is een mogelijke tussenoplossing. Nu vindt Oekraïne dat verwerpelijk, maar mijn inschatting is dat de VS en Rusland zoiets achter de schermen met elkaar zouden bekonkelen."

Marcel_we: Wat is het effect van het chiptekort en de westerse sancties op de voorraad (langeafstands)raketten van de Russische strijdkrachten?

"Groot, want die kunnen ze niet zelf maken. Nu zijn sancties niet waterdicht en zijn chips wel 'smokkelbaar'. Maar uit het feit dat Poetin gisteren heeft erkend dat er veel geld in 'modernisering' gestoken gaat worden, kun je wel afleiden dat het westerse chipembargo pijnlijk is. In die zin zijn de oudere raketten uit de Sovjettijd zelfs betrouwbaarder!"

Fbj.wenzel: Waarom zeggen de media constant dat de stad Bakhmut niet van strategisch belang is, maar wordt die wel met hand en tand verdedigd?

"Bakmuth is logistiek niet zo belangrijk. De particuliere Wagner-huurlingen willen graag winnen om Moskou te laten zien hoe je een gevecht moet voeren (genadeloos). Het lijkt me dus meer een intern prestigeconflict."

