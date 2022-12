Harvey Weinstein schuldig bevonden in tweede misbruikzaak in Californië

Harvey Weinstein is in een tweede misbruikzaak in Californië schuldig bevonden aan verkrachting en twee aanklachten van seksueel misbruik. In de misbruikzaak lagen in totaal elf aanklachten tegen de 70-jarige voormalige filmproducent.

Weinstein was een van de machtigste mannen in de filmindustrie voordat hij in 2017 werd beschuldigd van seksueel misbruik. Die eerste beschuldiging bleek slechts het topje van de ijsberg te zijn, er volgden er namelijk veel meer.

In een eerdere zaak in New York werd hij al veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar voor aanranding en verkrachting. In Californië is Weinstein nu schuldig bevonden aan verkrachting en het uitvoeren van seksuele handelingen tegen iemands wil. De aanklachten werden gedaan door een vrouw naar wie tijdens het proces werd verwezen als Jane Doe 1 om haar anonimiteit te beschermen.

Vier van de aanklachten tegen Weinstein werden eerder verworpen omdat een van de aanklagers om onduidelijke redenen geen getuigenis aflegde. Weinstein werd vrijgesproken van één aanklacht en in drie gevallen kon de jury geen oordeel vellen.

Aanklagers noemden Weinstein een "roofdier" die zijn macht in de filmindustrie gebruikte om vrouwen te verleiden met hem af te spreken om hen vervolgens seksueel te misbruiken.

De advocaten van Weinstein houden vol dat alle beschuldigingen onterecht zijn en dat al het seksuele contact heeft plaatsgevonden met wederzijdse instemming. Volgens de advocaten is er geen bewijs van verkrachting of aanranding.

De zaak-Weinstein in het kort: Harvey Weinstein was een belangrijke filmproducent van blockbusters als Sin City, Shakespeare in Love en The Lord of the Rings.

Begin 2017 wordt hij voor het eerst beschuldigd van seksueel misbruik. Daarna volgen al snel tientallen andere beschuldigingen.

Anderhalf jaar later wordt Weinstein gearresteerd en officieel aangeklaagd.

In februari 2020 volgt het oordeel van de jury in New York: Weinstein wordt schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting en veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar.

Weinstein krijgt in augustus 2022 te horen dat hij alsnog in hoger beroep mag tegen de veroordeling in New York.

Veroordeling lijkt misschien symbolisch, maar is dat niet

In 2020 werd Weinstein in New York veroordeeld voor verkrachting en aanranding. Hij kreeg een gevangenisstraf van 23 jaar. Hierdoor lijkt de zaak in Californië misschien symbolisch, maar dat is hij niet. De filmproducent mag namelijk nog tegen zijn veroordeling in New York in beroep. De zaak in Los Angeles waarin 140 jaar cel tegen Weinstein wordt geëist, is daardoor toch nog van belang. De uitspraak volgt op een later moment.

Eerder

Aanbevolen artikelen