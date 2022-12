Veel ongelukken door gladheid, Rijkwaterstaat roept op niet de weg op te gaan

Rijkswaterstaat roept weggebruikers zondagavond op niet de weg op te gaan zolang code oranje geldt. Weerinstituut KNMI kondigde de weercode af voor het hele land vanwege ijzel, die ontstaat door neerslag op bevroren wegen. Door de gladheid stromen de meldingen van aanrijdingen inmiddels binnen bij de politie in onder meer Zeeland, Brabant, Utrecht en Rotterdam.

"Er is sprake van zeer verraderlijke gladheid en dus van gevaarlijke rijomstandigheden. Het aantal ongelukken op de weg neemt toe", meldde een woordvoerder van Rijkswaterstaat rond 20.00 uur. Voor actuele informatie over de situatie op de wegen kunnen weggebruikers op de site van Rijkwaterstaat kijken, schreef Rijkwaterstaat op Twitter.

"Onze meldkamer loopt over met tientallen meldingen", meldt de politie inmiddels. De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant meldt op Twitter dat de meldkamer haar handen vol heeft aan ongevalmeldingen die worden veroorzaakt door ijzel. "Bel alleen bij noodgevallen met 112", schrijft de veiligheidsregio.

De eerste meldingen bij de politie kwamen uit Zeeland, waar onder meer ongevallen gebeurden nabij N61/N62 's-Heerenhoek, IJzendijke, Hulst en Middelburg. Daarna volgden telefoontjes over botsingen in Midden- en West-Brabant, bijvoorbeeld op de A58 bij Breda en Roosendaal.

Rijnmond Veilig laat weten vele tientallen meldingen te krijgen van aanrijdingen en valpartijen. "Neem geen onnodige risico's, maar blijf thuis als je niet weg moet", luidt het advies. Ook in Utrecht is de politie bezig met tientallen meldingen, evenals in Rotterdam. Daar zijn tachtig meldingen gedaan van ongevallen. "Loop geen risico op ongeval of lang wachten op hulp in de kou! Ga niet de weg op!" waarschuwt de eenheid op Twitter.

Code oranje geldt tot 2.00 uur

De neerslag kwam zondagmiddag vanaf ongeveer 17.00 uur vanuit het zuidwesten het land binnen en trekt de rest van de avond en nacht verder naar het noordoosten. Code oranje van het KNMI geeft aan dat er grote kans is op gevaarlijk of extreem weer met grote kans op schade.

De weerswaarschuwingen gelden tot ongeveer 2.00 uur in de nacht van zondag op maandag. Gedurende de nacht loopt de temperatuur op. Maandagochtend regent het af en toe. In de middag trekt de regen aan, verwacht het KNMI. De temperatuur is dan zo'n 10 graden.

Rijkwaterstaat strooide zondag al meer dan 1 miljoen kilo zout

Aan het einde van de middag meldde Rijkswaterstaat al meer dan 1 miljoen kilo zout te hebben gestrooid. "Vermoedelijk zijn we nog wel de hele nacht en avond bezig met strooiacties, totdat de temperatuur in de loop van de nacht hopelijk weer boven nul komt", vertelt een woordvoerder.

"Het gaat nu best rap", zegt Rijkswaterstaat over het tempo waarin het aantal ongevallen toeneemt. "We blijven strooien zolang het nodig is."

