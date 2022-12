Rijkswaterstaat over gladheid: ga niet de weg op zolang code oranje geldt

Rijkswaterstaat roept weggebruikers zondagavond op niet de weg op te gaan zolang code oranje geldt vanwege gladheid in grote delen van het land. Weerinstituut KNMI kondigde de weercode af voor het hele land vanwege ijzel, die ontstaat door neerslag op bevroren wegen.

"Er is sprake van zeer verraderlijke gladheid en dus gevaarlijke rij-omstandigheden. Het aantal ongelukken op de weg neemt toe, meerdere snelwegen zijn afgesloten", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Een neerslaggebied trekt sinds het einde van de middag van het zuidwesten naar het noordoosten. Rijkswaterstaat schrijft op Twitter dat waar buien vallen, ongelukken gebeuren. In Zeeland, Zuid-Holland en Brabant zijn daardoor meerdere wegen dicht, zegt de woordvoerder. "Dat zal ook op andere plekken gaan gebeuren".

Rijkwaterstaat strooide zondag al meer dan 1 miljoen kilo zout

Aan het einde van de middag meldde Rijkswaterstaat zondag al meer dan 1 miljoen kilo zout te hebben gestrooid in Nederland. "Vermoedelijk zijn we nog wel de hele nacht en avond bezig met strooiacties, tot dat de temperatuur in de loop van de nacht hopelijk weer boven nul komt", meldde een woordvoerder toen. Code oranje geldt in het hele land tot 2.00 uur in de nacht van zondag op maandag.

"Het gaat nu best rap", zegt Rijkswaterstaat over het tempo waarin het aantal ongevallen toeneemt. "We blijven strooien zolang nodig is."

Hulpdiensten zondag al de hele dag druk

Hulpdiensten hebben het zondag druk met mensen die zijn gevallen of die door het ijs zijn gezakt. Daarom riepen gemeenten en veiligheidsregio's mensen op om heel voorzichtig te zijn.

Een aantal gemeenten in Zuid-Holland, Utrecht en Overijssel riep de inwoners op om niet op natuurijs te gaan schaatsen. Vaak is het ijs nog te dun. Er zijn wakken in het ijs die voor gevaarlijke situaties zorgen.

De veiligheidsregio Hollands Midden, waar onder meer Leiden, Gouda en Alphen aan den Rijn onder vallen, zei eerder dat zondag een mooie schaatsdag is, maar waarschuwde wel voorzichtig te zijn.

