Argentinië en Messi wereldkampioen na strafschoppen in krankzinnige finale

Argentinië heeft zich zondag in een krankzinnige finale tegen Frankrijk gekroond tot wereldkampioen. De Argentijnen gaven in de slotfase in het Lusail Stadium een 2-0-voorsprong uit handen, waarna de 3-2 van Messi in de verlenging ook nog niet genoeg bleek. Kylian Mbappé maakte er met zijn derde goal 3-3 van. In de penaltyserie was Argentinië alsnog sterker (4-2), waardoor Messi zich wereldkampioen mag noemen.

De wereldtitel voor Messi is de bekroning van zijn lange interlandcarrière, die zeventien jaar geleden begon. De 35-jarige aanvoerder scoorde in totaal twee keer in de eindstrijd en benutte in de serie een strafschop, terwijl ook de andere Argentijnen feilloos waren vanaf de stip.

Het is de derde keer dat Argentinië wereldkampioen is, na 1978 en 1986. Frankrijk (1998 en 2018) blijft op twee titels staan. Alleen Brazilië (vijf keer), Duitsland (vier keer) en Italië (vier keer) werden vaker wereldkampioen dan de Argentijnen.

De finale in Lusail zal de boeken ingaan als een van de meeste sensationele voetbalwedstrijden ooit. De Argentijnen heersten lange tijd en in de 23e minuut leidde dat tot de 1-0. Messi benutte een strafschop. Dertien minuten later werd het 2-0 via uitblinker Ángel Di María, die het eindpunt was van een fraaie counter. Tekenend was dat Frankrijk geen doelpoging had voor rust.

Na rust leek het niet meer spannend te worden tot Frankrijk in de tachtigste minuut een strafschop kreeg. Kylian Mbappé schoot raak en minuut later maakte hij met een prachtige volley ook de 2-2.

Er volgden een zinderende slotfase én een zinderende verlenging. Messi maakte in de 108e minuut de 3-2 en leek de wedstrijd zo te beslissen, maar in de 118e werd het door een rake penalty van Mbappé toch weer gelijk (3-3). De Zuid-Amerikanen kwamen ook die tik te boven. Alle Argentijnse strafschoppen waren raak in de serie, terwijl Aurélien Tchouaméni en Kingsley Coman misten namens Frankrijk. Zo werd het toch nog feest voor Messi en de Argentijnen.

Meeste WK-titels 1. Brazilië - 5 (1958, 1962, 1970, 1994 en 2002)

2. Duitsland - 4 (1954, 1974, 1990 en 2014)

2. Italië - 4 (1934, 1938, 1982 en 2006)

4. Argentinië - 3 (1978, 1986 en 2022)

5. Uruguay - 2 (1930 en 1950)

5. Frankrijk - 2 (1998 en 2018)

7. Spanje - 1 (2010)

7. Engeland - 1 (1966)

Emotie bij Gonzalo Montiel na zijn beslissende strafschop. Foto: Getty Images

Deschamps wisselt twee spelers voor rust

Met Di María verrassend in de basis was het Argentinië dat lange tijd veel sterker was in eindstrijd tegen Frankrijk in het Lusail Stadium. De 34-jarige routinier, die de WK-finale van 2014 miste door een blessure, liet in de openingsfase twee schietkansen onbenut.

In de 23e minuut werd het Argentijnse overwicht wel verzilverd. Weer was er een belangrijke rol voor Di María die werd aangetikt door de meeverdedigende Ousmane Dembélé, waarna de bal op de penaltystip ging. Uiteraard ging Messi achter de bal staan en hij maakte koel zijn zesde goal van dit WK (1-0).

Door de achterstand moest Frankrijk komen, maar de ploeg van bondscoach Didier Deschamps kon aanvallend weinig uitrichting. Sterker, het was Argentinië dat in de 36e minuut opnieuw toesloeg. Bij een loepzuivere counter ging de bal via Messi en Alexis Mac Allister naar Di María, die beheerst afrondde (2-0).

Zo zag Frankrijk bijna alles misgaan. Deschamps greep in door in de 41e minuut Olivier Giroud en Ousmane Dembélé naar de kant te halen en Randal Kolo Muani en Marcus Thuram kwamen in het veld. Dat leverde niet meeten iets op. De onmachtige Fransen kwamen in de eerste helft niet eens tot een doelpoging.

Mbappé zet wedstrijd op zijn kop

Het was na rust hopen op een wonder voor de Fransen, maar de kansen bleven komen voor Argentinië. Rodrigo De Paul volleerde recht in de handen van Hugo Lloris en Julián Álvarez testte de Franse keeper met een schot in de korte hoek.

Halverwege de tweede helft kwam er eindelijk druk van Frankrijk. Kolo Muani kopte naast bij een corner en in de zeventigste minuut liet Mbappé zich voor het eerst zien. Hij schoot over.

Het leek niet meer spannend te worden, tot Nicolás Otamendi een overtreding maakte op Kolo Muani en Frankrijk in de tachtigste minuut een strafschop kreeg. Mbappé schoot raak (2-1), waarna hij de wedstrijd een minuut later op zijn kop zette. De 23-jarige aanvaller volleerde op prachtige wijze de 2-2 binnen.

Er volgde een zinderend slot van de reguliere speeltijd met een prachtig schot van Messi, dat gekeerd werd door Lloris. Aan de andere kant smeekten de Fransen om een strafschop, maar Thuram kreeg geel voor een schwalbe. Het bleef 2-2 en dus moest er verlengd worden.

Kolo Muani mist kans op 4-3

In die verlenging waren er weer kansen over en weer en leek Argentinië weer de winst te grijpen. Lloris had in de 108e minuut nog wel een antwoord op een schot van invaller Lautaro Martínez, maar in de rebound tikte Messi wel binnen (3-2).

Frankrijk kwam weer met een offensief en in de 118e minuut leidde dat tot de 3-3. Gonzalo Montiel blokte een schot met zijn hand, waarna Mbappé ook zijn tweede strafschop benutte. Hij werd zo de tweede speler ooit (de Engelsman Geoff Hurst was de eerste in 1966) met een hattrick in een WK-finale. Invaller Randal Kolo Muani maakte vlak voor de strafschoppenserie nog bijna de vierde treffer voor de Fransen.

In de strafschoppenserie was Argentinië, net als in de kwartfinale tegen Nederland, oppermachtig. Mbappé en Kolo Muani scoorden voor de Fransen, maar specialist Emiliano Martínez keerde de inzet van Kingsley Coman. Tchouaméni. De Argentijnse nemers Messi, Paulo Dybala en Leandro Paredes waren foutloos, waarna Montiel het mocht afmaken. De invaller schoot koel binnen (4-2) en bracht Argentinië zo in extase. 36 jaar na de heldenrol van Diego Maradona in Mexico is de het land weer wereldkampioen.

