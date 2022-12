Beste NUjij-reacties Lezers over vuurwerk tijdens de jaarwisseling: 'Knallen horen erbij'

1. Siervuurwerk vliegt dit jaar harder de winkel uit dan voor de coronacrisis

De verkoop van siervuurwerk gaat ondanks de sluiting van 338 winkels erg goed. De verwachting is dat de omzet dit jaar boven de 80 miljoen euro uitkomt. Dat is hoger dan voor de coronacrisis, toen er voor 77 miljoen euro werd verkocht.

NUjij'ers gingen in discussie over het afsteken van vuurwerk. Zo vindt lezer H_1840feff dat vuurwerk tijdens de jaarwisseling moet kunnen:



"Voor veel mensen is die ene periode in het jaar leuk en belangrijk en daar horen ook knallen bij, geef die mensen dat ene moment en houdt respect, ook voor de afstekers ;). Iemand die hard wil rijden mag dat ook mits men zich aan de regels houdt, houd de regels voor het afsteken van vuurwerk en ook knalvuurwerk dan zo dat het mag en kan. Bestraf de gevolgen en zie af van een verbod... die ene dag in het jaar mag wat mij betreft blijven voor veel mensen die er plezier aan beleven." Lezer Piet_Simon vond vuurwerk vroeger fantastisch, maar kijkt er nu anders tegenaan:



"Toen ik wat jonger was vond ik vuurwerk fantastisch. Ik zie mijzelf nog zo lopen. Weken van tevoren wachtte ik op de vuurwerkfolders en ik kon letterlijk dagenlang opnieuw kijken hoe ik mijn euro's het beste kon besteden. Nu hoeft het voor mij niet meer. Helemaal door het verbieden van knalvuurwerk. Het tegenovergestelde is bereikt. Men haalt zoveel uit het buitenland dat juist dit het voor mij verziekt heeft. De knallen zijn zo hard en er is zoveel overlast dat het magische er voor mij wel af is. Jammer want ik gun iedereen z'n plezier, maar niet met de bommen van tegenwoordig." Ook discussieerden NUjij'ers over het effect van vuurwerk op het milieu. Zo vindt Dustin_de_Wind luchtvervuiling een belangrijk argument. Lezer Rotterdam123 benoemt de ernstige milieuschade in diens reactie. Hoe slecht is vuurwerk nou eigenlijk voor het milieu? Wij beantwoordden jullie vragen.

2. Werkzoekende senior zelfs bij krappe arbeidsmarkt gepasseerd

Op NUjij vragen lezers zich regelmatig af hoe het zit met leeftijdsdiscriminatie in tijden van personeelstekort. Zo vroeg gebruiker Rob_76 zich af of ouderen moeilijker aan werk komen, omdat ze mogelijk te duur of te 'versleten' zijn. Onze economieredactie dook in dit onderwerp en beantwoordde jullie vraag. Zo blijkt dat oudere werkzoekenden nog steeds moeilijk aan een baan komen, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt.

Lezers gingen over dit onderwerp in discussie. Zo vindt NUjij'er Hearesis verschillende leeftijden in zijn team belangrijk:



"Als leidinggevende wil ik graag de mix van de teams in balans hebben. Daar horen zowel 'oudere' (wat is dan oud?) als jongere werknemers bij. Vaak is het zo de jongeren te snel en te innovatief willen (waarbij innovatie het doel op zich wordt) en ouderen wat meer behouden zijn en meer tegengas vanuit ervaring meebrengen. In combinatie meestal de sleutel tot succes, maar op zichzelf vaak het recept tot problemen. Zelfde geldt trouwens voor de verhouding man en vrouw. Juist de combinatie maakt je team sterk.



Daarom bij deze ook de stellingname dat het voor veel bedrijven enorme meerwaarde heeft om oudere medewerkers aan te nemen. De juiste balans te zoeken, want zeer regelmatig mis ik die bij teams/bedrijven waar ik zaken mee doe (en dus de vraag of ik zaken blijf doen).



Uiteindelijk houd ik me altijd de volgende stelling voor: "When you pay peanuts, you will get monkeys!""

3. Spermaproductie neemt wereldwijd nog sneller af dan gedacht

In november werd bekend dat de spermaproductie van mannen wereldwijd sneller achteruitgaat dan gedacht. Dit riep bij NUjij'ers destijds veel vragen op. Zo dacht lezer Lisa_ba63b716 dat dit mogelijk door chemicaliën en roken kwam. Hoe kan het dat de spermaproductie achteruitgaat? En is dat erg? Wij beantwoordden jullie vragen in een nieuw artikel, waar NUjij'ers weer over in discussie gingen.

Zo vindt lezer Avelie het goed dat er nu naar de mannelijke vruchtbaarheid gekeken wordt:



"Goede ontwikkeling dat er nu ook wordt gekeken naar de mannelijke vruchtbaarheid. Maar wat vaak worden issues met fertiliteit toegeschreven aan de vrouw 'die niet zwanger kan worden', terwijl het aandeel van de man onderbelicht blijft.



Ook hoor je vaak over vrouwen en hun biologische klok en dat zij moeten opschieten met kinderen krijgen als zij de 40 naderen. Maar de algemene gedachte is dat mannen onbeperkt kansen hebben om vader te worden tot op hoge leeftijd. Zullen we die oude fabel nu ook eindelijk vergeten?"

