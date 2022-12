VS bereikt mijlpaal voor kernfusie, maar er wachten nog grote uitdagingen

Wetenschappers in de Verenigde Staten hebben een historische mijlpaal bereikt in de productie van energie met kernfusie. Voor het eerst heeft 'ontsteking' plaatsgevonden, waarbij de fusiereactie meer energie oplevert dan erin gaat.

Daarmee hebben de wetenschappers "de eerste voorzichtige stappen gezet richting een schone energiebron die een revolutie voor de wereld zou betekenen", zei Jill Hruby, de Amerikaanse onderminister voor Nucleaire Veiligheid, op een persconferentie.

Met 192 lasers schoten de onderzoekers ruim 2 megajoule aan energie een cylinder in. Daardoor ontstond een fusiereactie in de brandstof, gemaakt van deuterium en tritium. Voor het eerst kwam daarbij meer energie vrij dan de lasers erin stopten: 3,15 megajoule.

Als het in de toekomst lukt om zulke fusiereacties op een hoog tempo te creëren, zou dat overvloedige schone energie kunnen opleveren. Kernfusie is het proces dat ook in de zon plaatsvindt, en er dus voor zorgt dat de aarde bewoonbaar is.

Voordat er een elektriciteitscentrale op kernfusie kan draaien, zijn er nog grote problemen die moeten worden opgelost. Het duurt daarom in ieder geval nog decennia voordat de technologie commercieel wordt toegepast, denkt Kim Budil, directeur van het Lawrence Livermore National Laboratory, waar het experiment plaatsvond.

Voor kernfusie is veel energie nodig, maar het proces kan uiteindelijk nog meer energie opleveren. Foto: NU.nl/Bart-Jan Dekker

Belangrijk resultaat voor de wetenschap

De laser in het Amerikaanse experiment is nog inefficiënt. Hij gebruikt ongeveer 300 megajoule aan energie 'uit het stopcontact' om 2 megajoule aan energie op de fusiebrandstof af te vuren. Netto ging er bij het experiment dus juist veel energie verloren. Ook kan de laser maar één keer per dag worden gebruikt, terwijl dat in een energiecentrale meerdere malen per seconde zou moeten gebeuren.

Toch is het resultaat zeer belangrijk voor de wetenschap, zegt Jonathan Citrin, kernfusieonderzoeker bij het Nederlandse instituut DIFFER. "Ongeacht de relevantie voor een energiecentrale is dit applaus waard. Het is een geweldige technische prestatie", aldus Citrin tegen NU.nl. Wetenschappers proberen al decennialang om ontsteking te bereiken. "Mensen dachten dat het onmogelijk was, maar ze hebben volgehouden."

De vondst heeft ook gevolgen voor het onderzoek naar kernwapens. Waterstofbommen gebruiken kernfusie voor hun explosieve kracht. Hoe beter lasers zorgen voor kernfusie in het laboratorium, hoe beter het mogelijk wordt om hier onderzoek naar te doen zonder dat kernwapens daarvoor hoeven te ontploffen.

Frankrijk krijgt experimentele reactor

Ook in Europa wordt hard gewerkt aan kernfusie. Over enkele jaren wordt in Zuid-Frankrijk een experimentele reactor geopend waar wetenschappers op een andere manier hopen kernfusie te demonstreren. "Ik denk dat zulke magnetische fusie nog steeds een waarschijnlijker pad biedt naar een commerciële reactor", zegt Citrin.

Toch zegt hij dat er geen sprake is van rivaliteit met de Amerikaanse lasermethode. "We doen dit allemaal met hetzelfde doel, om van nut te zijn voor de mensheid."

