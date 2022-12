Rijksrecherche onderzoekt topambtenaren die mogelijk logen in toeslagenverhoor

Delen via E-mail

Volgens Nieuwsuur zouden hoge ambtenaren binnen de Belastingdienst en het ministerie van Financiën hebben gelogen bij die ondervragingen. De Rijksrecherche stelt een onderzoek in naar het mogelijk plegen van meineed.

De beslissing om zo'n onderzoek te starten werd al in de zomer van 2021 genomen. Inmiddels is de Rijksrecherche al begonnen aan het onderzoek. De afgelopen maanden zouden verschillende betrokkenen in de zaak zijn gehoord.